خطة جديدة لبرشلونة لخطف هاري كين من البايرن

كشفت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، في حال قرر الفريق الدخول إلى سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع هداف جديد.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية:" أن كين يمتلك حتى 31 ديسمبر بندًا لتفعيل شرط الخروج من بايرن ميونخ مقابل 65 مليون يورو، إلا أن وسائل الإعلام الألمانية أكدت أنه لن يفعل ذلك، إذ يشعر بالراحة في النادي البافاري ويثق في المشروع الرياضي للفريق للفوز بجميع الألقاب.

ويظل برشلونة في حالة ترقب دون اتخاذ قرار نهائي بشأن المهاجم الجديد للموسم القادم، وإذا لم يفعل كين شرطه، سيُسقط اسمه من قائمة المرشحين، وسيتم التركيز على خيارات أخرى، ويُعد جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد المرشح الأبرز، لكن تنفيذ الصفقة يعتمد على طلب اللاعب الرحيل بنهاية الموسم، مع العلم أن قيمته لن تقل عن 150 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبره برشلونة مرتفعًا جدًا.

واكدت ان الفريق الكتالوني لديه خيارات أخرى منخفضة التكلفة مثل إيتا إيونج لاعب ليفانتي، مع إدراكها أن سوق المهاجمين هذا الصيف سيكون معقدًا جدًا، حيث تتوفر صفقات بأسعار مرتفعة فقط، وبرغم كل التعقيدات، يؤكد برشلونة أنه لم يستسلم في متابعة صفقة كين، وكل شيء يعتمد على قرار الاعب النهائي

وقال كين في تصريحات سابقة: "أشعر بالراحة في بايرن ميونخ وأرغب في الاستمرار، لكنني أنتظر عرض التجديد لمعرفة مستقبلي".

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن كين ينتظر خطوة رسمية من بايرن بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في 2027، وقد يتم تقديم العرض في يناير ليقرر اللاعب بعده مستقبله.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يسعى للحصول على استقرار طويل الأمد، مما يعني أن بايرن بحاجة لتقديم عرض يمتد لعامين إضافيين على الأقل حتى 2029 لإقناعه، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن.

