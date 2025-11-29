مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 ، إقامة العديد من المباريات الهامة وأبرزها مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز.
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
- الاتحاد X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 5 مساء على قناة on sport
مواعيد مباريات كاس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة
- بالميراس X فلامينجو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
- باور ديناموز X بيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
- بيترو أتلتيكو X الترجي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة
- أوتوهو X شباب بلوزداد – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9
- كايزر تشيفز X الزمالك – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- برينتفورد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6
- مانشستر سيتي X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- سندرلاند X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- توتنهام هوتسبير X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- مايوركا X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
- برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- ليفانتي X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- أتلتيكو مدريد X ريال أوفييدو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- جنوى X فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD
- بارما X أودينيزي – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD
- يوفنتوس X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- ميلان X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- باريس X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- مارسيليا X تولوز – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- بايرن ميونخ X سانت باولي – الساعة 4:30 مساء
- هوفينهايم X أوجسبورج – الساعة 4:30 مساء
- أونيون برلين X هايدينهايم – الساعة 4:30 مساء
- فيردر بريمن X كولن – الساعة 4:30 مساء
- باير ليفركوزن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة
- الهلال X الفتح – الساعة 4:40 مساء على قناة 1 Thmanyah
- الاتحاد X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة 2
