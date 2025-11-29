مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 ، إقامة العديد من المباريات الهامة وأبرزها مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز.

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

- الاتحاد X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 5 مساء على قناة on sport

مواعيد مباريات كاس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

- بالميراس X فلامينجو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- باور ديناموز X بيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- بيترو أتلتيكو X الترجي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

- أوتوهو X شباب بلوزداد – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9

- كايزر تشيفز X الزمالك – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- برينتفورد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

- مانشستر سيتي X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- سندرلاند X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- توتنهام هوتسبير X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مايوركا X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

- برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- ليفانتي X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- أتلتيكو مدريد X ريال أوفييدو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- جنوى X فيرونا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

- بارما X أودينيزي – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD

- يوفنتوس X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- ميلان X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- باريس X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- مارسيليا X تولوز – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- بايرن ميونخ X سانت باولي – الساعة 4:30 مساء

- هوفينهايم X أوجسبورج – الساعة 4:30 مساء

- أونيون برلين X هايدينهايم – الساعة 4:30 مساء

- فيردر بريمن X كولن – الساعة 4:30 مساء

- باير ليفركوزن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

- الهلال X الفتح – الساعة 4:40 مساء على قناة 1 Thmanyah

- الاتحاد X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة 2

