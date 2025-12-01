منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الكويت بافتتاح مشواره في كأس العرب

18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته أمام نظيره المنتخب الكويتي في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في البطولة، التي تضم معهما منتخبي الأردن والإمارات.

منتخب مصر يتدرب اليوم كامل العدد

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا مساء اليوم على ملعب التدريب المخصص له من قبل اللجنة المنظمة تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، ويشارك فيه جميع اللاعبين المدرجين في القائمة الرسمية للفراعنة في البطولة، بعد انضمام مروان حمدي مهاجم بيراميدز الذي لحق بمعسكر الفريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

حلمي طولان، فيتو

انضمام عواد والونش لمعسكر منتخب مصر

وكان محمد عواد ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك قد وصلا إلى الدوحة أمس الأحد، واكتفيا بأداء تدريبات استشفائية بعد عودتهما من جنوب أفريقيا، حيث كانا ضمن بعثة الأبيض، التي واجهت فريق كايزر تشيفز.

وشهد مران منتخب مصر أمس، حماسًا كبيرًا من اللاعبين، الذين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في البطولة من أجل تقديم أداء يليق بالكرة المصرية.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

موعد مباراة مصر والكويت

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب غدا الثلاثاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية.

