لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

أجرت حبيبة عمر، لاعبة فريق الأهلي لكرة القدم النسائية، عملية جراحية ناجحة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

وقالت الدكتورة أسماء الدمرداش، طبيبة الفريق الأول بالنادي، إن حبيبة عمر تحتاج إلى فترة راحة لمدة شهر عقب الجراحة، على أن تبدأ بعد ذلك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص لها، تمهيدًا لعودتها التدريجية للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وكانت حبيبة عمر قد تعرضت للإصابة خلال مشاركتها في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

الأهلي يسحق اتحاد بسيون بخماسية في دوري الكرة النسائية

حقق فريق الأهلي للسيدات فوزا كبيرا على اتحاد بسيون بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الكرة النسائية.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.



تشكيل سيدات الأهلي أمام اتحاد بسيون

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وأمنية سمير ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن.

وجلست على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش وسارة كرد وأشرقت عادل وهنا عثمان وكاميليا الديب وإيمان حسن ونادين محمد وسارة خالد وثريا أشرف.

