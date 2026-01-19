الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

حبيبة عمر لاعبة
حبيبة عمر لاعبة الأهلي
18 حجم الخط

 أجرت حبيبة عمر، لاعبة فريق الأهلي لكرة القدم النسائية، عملية جراحية ناجحة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

وقالت الدكتورة أسماء الدمرداش، طبيبة الفريق الأول بالنادي، إن حبيبة عمر تحتاج إلى فترة راحة لمدة شهر عقب الجراحة، على أن تبدأ بعد ذلك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص لها، تمهيدًا لعودتها التدريجية للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وكانت حبيبة عمر قد تعرضت للإصابة خلال مشاركتها في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

الأهلي يسحق اتحاد بسيون بخماسية في دوري الكرة النسائية

حقق فريق الأهلي للسيدات فوزا كبيرا على اتحاد بسيون بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الكرة النسائية.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.


تشكيل سيدات الأهلي أمام اتحاد بسيون 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وأمنية سمير ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن.

وجلست على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش وسارة كرد وأشرقت عادل وهنا عثمان وكاميليا الديب وإيمان حسن ونادين محمد وسارة خالد وثريا أشرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسماء الدمرداش النادي الأهلي مودرن سبورت الأهلي دورى الكرة النسائية

مواد متعلقة

مروان عثمان مفاجأة ييس توروب في مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

موقف الأهلي من التعاقد مع الكونغولي كيفن مونزيالو

رسميا، سيراميكا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتأخر أمام ريال سوسيداد بهدف في الشوط الأول

روما يفوز علي تورينو بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أستون فيلا يسقط أمام إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

المزيد
الجريدة الرسمية