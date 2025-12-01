طريقة عمل شوربة الفاصوليا البيضاء بالطماطم، وجبة كاملة مشبعة

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الفاصوليا البيضاء بالطماطم واحدة من الأطباق الشتوية الدافئة والمشبعة التي تمنح الجسم طاقة عالية وشعورًا بالشبع لساعات طويلة.

تمتاز هذه الشوربة بمكوناتها البسيطة، وسهولة تحضيرها، وقيمتها الغذائية المرتفعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة غذاء كاملة، خاصة لمن يبحثون عن وصفة صحية وغنية بالبروتين والألياف دون الحاجة إلى طهي أطباق جانبية كثيرة.

وفي هذا التقرير نستعرض طريقة عمل الشوربة بالتفصيل، بالإضافة إلى فوائدها وأهم أسرار نجاحها.

المكونات الأساسية لشوربة الفاصوليا البيضاء

شوربة الفاصوليا البيضاء

تعتمد شوربة الفاصوليا البيضاء بالطماطم على مكونات متوفرة في كل بيت تقريبًا، ويمكن التحكم في قوامها حسب الرغبة.



المكونات:

كوبان من الفاصوليا البيضاء المسلوقة (أو علبة فاصوليا جاهزة تُغسل جيدًا).

ثمرة بصلة كبيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروس.

3 ثمرات طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي.

1 جزرة مبشورة (اختياري لكنها تضيف قيمة غذائية وطعمًا مميزًا).

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشة بابريكا (اختياري).

مرق دجاج أو خضار (حوالي 3 أكواب).

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

بقدونس مفروم للتقديم.

خطوات تحضير شوربة الفاصوليا البيضاء



1. تجهيز الفاصوليا

إذا كانت الفاصوليا جافة، يجب نقعها لليلة كاملة ثم سلقها حتى تصبح طرية. أما إذا كنتِ تستخدمين فاصوليا جاهزة، اغسليها جيدًا لإزالة الصوديوم الزائد.

2. تشويح الخضار

في حلة واسعة، سخّني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. أضيفي الثوم المهروس وقلّبيه حتى تخرج رائحته اللذيذة دون أن يتغير لونه.

3. إضافة الطماطم ومعجون الطماطم

ضعي الطماطم المبشورة على البصل والثوم، وقلّبي جيدًا حتى تتسبك وتقل نسبة الماء فيها. أضيفي معجون الطماطم ليُعزز اللون والطعم ويجعل القوام أكثر كثافة وغنى.

4. إضافة الفاصوليا والبهارات

أضيفي الفاصوليا البيضاء المسلوقة، ثم ضعي الكمون والكزبرة ورشة البابريكا والملح والفلفل. تُعد البهارات هنا عنصرًا أساسيًا لأنها تُخفّف الانتفاخ وتجعل الشوربة سهلة الهضم ومذاقها مميزًا.

5. صب المرق

أضيفي مرق الدجاج أو الخضار حتى يغطي جميع المكونات، ثم اتركي الشوربة تغلي. بمجرد الغليان، اخفضي النار واتركيها من 20 إلى 25 دقيقة حتى تتجانس النكهات ويتكاثف القوام.

6. هرس جزء من الشوربة (اختياري)

للحصول على قوام كريمي دون إضافة كريمة، يمكنكِ أخذ مغرفة كبيرة من الفاصوليا والخضار وضربها في الخلاط ثم إعادتها للحلة.

هذه الخطوة تمنح الشوربة قوامًا أغنى وشبعًا أكبر.

7. التقديم

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم، ويمكن إضافة رشة فلفل أسود أو زيت زيتون على الوجه.

شوربة الفاصوليا بالطماطم

لماذا تُعتبر هذه الشوربة وجبة كاملة ومشبعة؟

تتميز شوربة الفاصوليا البيضاء بالطماطم بأنها مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف. الفاصوليا تمنح شعورًا بالشبع لفترات طويلة لأنها تُهضم ببطء، وبالتالي تمنع الجوع السريع. الطماطم تضيف مضادات أكسدة وفيتامين C، بينما الخضار الأخرى (مثل الجزر والبصل) تضيف عناصر مهمة مثل فيتامين A والأملاح المعدنية.

إضافة زيت الزيتون تمنح فوائد صحية للقلب، والمرق يزوّد الجسم بالسوائل والمعادن. كما أن الوصفة قليلة الدهون إذا تم تحضيرها بزيت صحي، ومناسبة للدايت ولمن يبحثون عن وجبة غنية دون سعرات عالية.

نصائح لنجاح شوربة الفاصوليا البيضاء بالطماطم

احرصي على سلق الفاصوليا جيدًا لتصبح طرية وسهلة الهضم.

استخدام مرق منزلي يزيد القيمة الغذائية ويقلل الصوديوم.

إضافة الكمون ضرورية لمنع الانتفاخ وتحسين الهضم.

يمكنكِ إضافة القليل من الشوفان لزيادة الشبع إذا رغبتِ.

لطعم أقوى، أضيفي رشة صغيرة من الزعتر أو الروزماري في النهاية.

شوربة الفاصوليا البيضاء بالطماطم ليست مجرد شوربة عادية، بل هي وجبة كاملة تجمع بين الطعم اللذيذ، السهولة، والقيمة الغذائية العالية. مناسبة للغداء أو العشاء، ويمكن تحضيرها بكميات وتخزينها لعدة أيام. تُعد خيارًا ممتازًا لكل امرأة تبحث عن طبق دافئ، مغذي، ومُشبع في الوقت نفسه.

