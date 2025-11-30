أكلة الشتاء المفضلة، طريقة عمل القلقاس الوصفة المصرية الأصلية

18 حجم الخط

طريقة عمل القلقاس، من الأطباق المصرية الأصيلة التي ترتبط بالشتاء والدفء، وله مكانة خاصة على السفرة بسبب نكهته المميزة وفوائده الصحية الكثيرة.

وعلى الرغم من أن بعض النساء يترددن في تحضيره ظنًا أنه يحتاج إلى خطوات معقدة، فإن طريقة طهيه بسيطة إذا تم اتباع الأساسيات الصحيحة.

وفي هذا التقرير نعرض لك طريقة عمل القلقاس بأفضل طعم، بالإضافة إلى فوائده التي تجعله طعامًا مثاليًا للصحة، خاصة للنساء بعد الأربعين.



طريقة عمل القلقاس بالطريقة المصرية التقليدية

المكونات:

كيلو من القلقاس المقطع مكعبات.

ربطة كزبرة خضراء مفرومة.

خمس فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

لتر شوربة (مرق فراخ أو لحم).

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

عصير ليمونة (اختياري).

طريقة تحضير القلقاس خطوة بخطوة

غسل القلقاس بطريقة صحيحة

سرّ نجاح القلقاس يبدأ من طريقة غسله. بعد تقشيره وتقطيعه، ضعيه في مصفاة واغسليه بالماء الجاري مرة سريعة فقط، دون نقع. النقع يفقده قوامه ويجعله لزجًا.

تحضير التسبيكة

في طاسة صغيرة، سخّني السمن أو الزيت ثم أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه حتى يصفر لونه. بعدها ضعي الكزبرة الجافة والخضراء وقلبي حتى تظهر رائحتها المميزة.

طهي القلقاس

في حلة على النار، ضعي الشوربة حتى تغلي، ثم أضيفي مكعبات القلقاس مباشرة. اتركيه يغلي لمدة 20–25 دقيقة حتى يطرى.

إضافة التسبيكة

بعد اكتمال نضج القلقاس، أضيفي خليط الثوم والكزبرة للحلة وقلّبي جيدًا. هذه الخطوة تضيف النكهة المميزة المعروفة في المطبخ المصري.

اللمسة الأخيرة

يمكنكِ إضافة عصير الليمون لمن يحب الطعم الحامض الخفيف، ثم اطفئي النار وقدميه مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية.

القلقاس على أصوله

فوائد القلقاس الصحية

يُعد القلقاس من الخضروات الغنية بالمغذيات المهمة لصحة الجسم، وهو من الأطعمة التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية خصوصًا للنساء لاحتوائه على معادن وفيتامينات متعددة. إليك أهم فوائده:

1. غني بالألياف ويحسن الهضم

القلقاس يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما أنه لطيف على المعدة ويقلل من الاضطرابات الهضمية.

2. يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم

يحتوي القلقاس على "النشا المقاوم" الذي يعمل مثل الألياف، فيبطئ امتصاص السكر من الطعام ويمنع ارتفاعه بشكل مفاجئ. وهذا يجعله خيارًا مناسبًا للنساء المصابات بمقدمات السكري أو مقاومة الإنسولين.

3. يدعم صحة القلب

يُعرف القلقاس بقدرته على تقليل الكوليسترول الضار؛ لأن الألياف الموجودة به تعمل على امتصاص الدهون الضارة وإخراجها من الجسم. كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

4. مفيد للعظام بعد الأربعين

تشكل النساء بعد سن الأربعين فئة أكثر عرضة لنقص الكالسيوم وهشاشة العظام. القلقاس يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لقوة العظام والمفاصل.

5. يقوي المناعة

يحتوي القلقاس على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، وتحسن صحة الجلد، وتدعم الجهاز المناعي خصوصًا في فترات الشتاء.

6. يحافظ على صحة البشرة

يحتوي القلقاس على فيتامين A ومضادات أكسدة تساهم في حماية البشرة من الجفاف، وتساعد على تجديد خلايا الجلد، ما يجعله طعامًا مناسبًا للنساء اللواتي يرغبن في الحفاظ على نضارة البشرة طبيعيًا.

7. يمد الجسم بالطاقة

الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في القلقاس يتم هضمها ببطء، ما يمنح الجسم طاقة طويلة الأمد دون ارتفاع سريع في السكر، وهذا يُعد اختيارًا ممتازًا لوجبة غداء مشبعة ومتوازنة.

