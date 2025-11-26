طريقة عمل الخضار السوتيه على طريقة المطاعم

18 حجم الخط

طريقة عمل الخضار السوتيه، الخضار السوتيه من أشهر الأطباق الجانبية الصحية التي تقدم في المطاعم الكبيرة، خاصة بجانب اللحوم والدجاج والمأكولات البحرية.

وطريقة عمل الخضار السوتيه، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويتميز هذا الطبق بأنه خفيف، وقليل السعرات الحرارية، وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، بالإضافة إلى نكهته الشهية ولمعانه الشهي الذي يجعل شكله جذاب على المائدة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الخضار السوتيه.

مكونات عمل الخضار السوتيه:-

جزر مقطع شرائح رفيعة أو عيدان

كوسة مقطعة شرائح أو أصابع

بروكلي مفصول لزهرات صغيرة

فاصوليا خضراء مقطعة أطرافها

بطاطس شرائح رفيعة اختياري

فلفل ألوان شرائح رقيقة

بصل شرائح خفيفة اختياري

مكونات التتبيلة السريعة

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة ثوم بودر أو فص ثوم مهروس

رشة أوريغانو أو أعشاب إيطالية اختياري

ملعقة صغيرة صويا صوص سر من أسرار المطاعم.

الخضار السوتيه

طريقة عمل الخضار السوتيه:-

ضعي ماء في قدر على النار حتى يغلي.

أضيفي ملعقة ملح وملعقة زيت.

ضعي الخضار القاسية أولا مثل الجزر، والبطاطس، والفاصوليا لمدة 3 إلى 4 دقائق فقط.

ضيفي الخضار الأخف مثل الكوسة ؛والبروكلي لمدة 2 دقيقة فقط.

أخرجي الخضار في ماء مثلج لوقف عملية الطهي والحفاظ على القرمشة.

سخني مقلاة كبيرة على نار عالية.

ضعي الزبدة مع زيت الزيتون سر لمعان الخضار وعدم احتراق الزبدة.

أضيفي الثوم المهروس وشوّحيه لمدة 30 ثانية فقط.

أضيفي الخضار السليق وقلبيه سريعا.

أضيفي ملح، وفلفل أسود، وأعشاب، وصويا صوص.

شوحي لمدة 3 دقائق فقط على نار عالية حتى تتشرب النكهات.

الخضار السوتيه لا يجب أن ينضج تماما، سر المطاعم أنه يبقى مقرمش ولونه لامع.

لنجاح الخضار السوتيه، استخدمي نار عالية جدا أثناء التشويح.

هذا يعطي مذاق الشواء السريع ويمنع الخضار من إخراج الماء.

لا تضيفي الماء نهائيا أثناء التشويح، فالخضار سيتحول لمسلوق بدلا من سوتيه.

لا تطهي الخضار وقت طويل، 3 دقائق كافية جدا في مرحلة التشويح.

استخدام صويا صوص خفيف فقط، لأن زيادته تغير اللون.

مكعب صغير زبدة في النهاية، يعطي لمعة طيبة وشكل جذاب مثل المطاعم.

يقدم بجانب الأرز أو المكرونة واللحوم بأنواعها، وطبق السلطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.