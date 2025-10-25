السبت 25 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

استشاري تغذية يقدم روشتة لأفضل وجبة غداء للحفاظ على الصحة

الصحة العامة،فيتو
الصحة العامة،فيتو

التغذية السليمة أمر ضروري ينصح الأطباء للحفاظ على الصحة العامة وتقوية جهاز المناعة ما يحمى الجسم من العديد من الأمراض.

والتغذية السليمة تأتى من خلال تناول الخضروات والفواكه الطازجة مع الاهتمام بتناول البروتين والقليل من النشويات وتنظيم مواعيد النوم وشرب الماء الوفير يوميًا.

أفضل وجبة على الغداء تحافظ على الصحة 

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن أفضل وجبة على الغداء تمد الجسم بنسبة عالية من البروتين والفيتامينات والمعادن المهمة هى تناول الكبدة أو البيض مع الخبز وطبق السلطة الخضراء، فهذه الوجبة من الوجبات المتكاملة التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي تعزز الصحة العامة وتزيد من جمال الشعر والبشرة والأظافر.

الحفاظ على الصحة العامة 
الحفاظ على الصحة العامة 

الخضروات والفاكهة المرشوشة تدمر الصحة 

وأضاف نزيه، أن الغذاء الصحى غير كافٍ للحفاظ على الصحة العامة ولكن يجب تقليل دخول المواد الكيميائية إلى الجسم التى للأسف تؤثر على امتصاص 12 عنصر غذائي بالجسم أهمهم الحديد والزنك د، وهذه المواد الكيميائية تدخل الجسم من خلال الخضروات والفاكهة المرشوشة بالمبيدات وللاسف تظل موجودة بها لذا يجب أن يتم غسل الخضروات والفاكهة جيدا فهذا يقلل نسبة هذه المبيدات بنسبة 50%.

الشامبو والبلسم والمكياج سبب دخول الكيمياء الجسم 

وتابع، أن أيضا هناك أشياء تسبب دخول المواد الكيميائية إلى الجسم يوميا مثل الشامبو والبلسم بجميع أنواعهم وطلاء الأظافر وأحمر الشفاة ومستحضرات التجميل بشكل عام ما يؤثر على صحة الجسم بشكل عام ويزيد من أنيميا فقر الدم وتساقط الشعر وتقصف الأظافر، لذا يجب تقليل استخدام هذه المواد وعدم استخدامها يوميا، مع استبدال الشامبو بصابون زيت الزيتون الاصلي الذي يباع بأسعار مرتفعة وهو يحافظ على صحة الشعر وخالى من المواد الكيميائية.

علاج الأنيميا من الطبيعة، كيف تساعدك الأغذية والوصفات الطبيعية في استعادة عافيتك؟

كيف تكون نباتيًا بطريقة صحية وآمنة؟ معهد التغذية يوضح

