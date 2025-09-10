الفاصوليا البيضاء، لصحة القلب وتنظيم سكر الدم

فوائد الفاصوليا البيضاء، تُعد الفاصوليا البيضاء من أشهر أكلات المطبخ المصري والعربي، حيث تدخل في إعداد أطباق متنوعة مثل اليخنة، السلطات، أو حتى طبق الفاصوليا البيضاء بالصلصة الدافئ في فصل الشتاء.





ورغم بساطة هذا النوع من البقوليات، إلا أن قيمته الغذائية والفوائد الصحية التي يمنحها للجسم تجعله يستحق أن يكون ضيفًا دائمًا على مائدة الأسرة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الفاصوليا البيضاء ليست مجرد وجبة شعبية عادية، بل هي غذاء متكامل يجمع بين القيمة الغذائية العالية والفوائد الصحية العديدة.

فوائد الفاصوليا البيضاء لصحة الجسم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد الفاصوليا البيضاء وتأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب بعض النصائح حول طرق تناولها بشكل صحي.



1. مصدر غني بالبروتين النباتي

الفاصوليا البيضاء بديل مثالي للحوم، خاصة للنباتيين أو لمن يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم الحمراء. فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي الذي يساهم في بناء العضلات وتجديد الخلايا. وجود الأحماض الأمينية الأساسية في تركيبتها يساعد على دعم النمو السليم للجسم، ويجعلها خيارًا ممتازًا للأطفال والكبار على حد سواء.

2. دعم صحة القلب

واحدة من أبرز فوائد الفاصوليا البيضاء أنها تساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية. كما تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان لتنظيم ضغط الدم وتعزيز مرونة الأوعية الدموية.

3. ضبط مستوى السكر في الدم

الأشخاص المصابون بمرض السكري أو المعرضون لخطر الإصابة به يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من إدخال الفاصوليا البيضاء في نظامهم الغذائي. فالألياف الموجودة فيها تبطئ عملية امتصاص الجلوكوز في الدم، ما يمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر. كما أن البروتين يساهم في تعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول، مما يساعد على التحكم في الوزن، وهو عامل أساسي لإدارة مرض السكري.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الفاصوليا البيضاء غنية بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الأمعاء. فهي تحسن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في القولون، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي ككل. بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول البقوليات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

5. غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الفاصوليا البيضاء على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، من بينها:

الحديد: الذي يقي من فقر الدم ويزيد من مستوى الطاقة.

الفولات (فيتامين B9): ضروري لنمو الخلايا وتجديدها، ويُعتبر مهمًا بشكل خاص للحوامل لدوره في حماية الجنين من العيوب الخلقية.

المغنيسيوم: يساهم في استرخاء العضلات وتحسين وظائف الجهاز العصبي.

الكالسيوم: يساعد على تقوية العظام والأسنان.

6. المساعدة في إنقاص الوزن

تُعتبر الفاصوليا البيضاء خيارًا رائعًا لمن يسعون إلى خسارة الوزن بطريقة صحية. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يمنح إحساسًا بالامتلاء لفترات طويلة ويقلل من الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية. كما أن وجود البروتين يعزز معدل الأيض ويساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

7. تقوية المناعة

الفاصوليا البيضاء تحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C وبعض المركبات النباتية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من الالتهابات والأمراض. هذه الخصائص تجعلها طعامًا مناسبًا في مواسم تغير الطقس، خاصة عند انتشار نزلات البرد والإنفلونزا.

8. الحفاظ على صحة العظام

بفضل محتواها من الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، تساهم الفاصوليا البيضاء في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها. إدراجها في النظام الغذائي بشكل منتظم قد يكون وسيلة طبيعية لدعم العظام خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، حيث تزداد مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

9. تحسين المزاج والصحة النفسية

وجود الفولات والمغنيسيوم في الفاصوليا البيضاء يساهم أيضًا في تحسين المزاج، إذ يلعبان دورًا في إنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي المعروف بـ"هرمون السعادة". لذلك فإن تناول الفاصوليا البيضاء بانتظام يمكن أن يساعد على تخفيف أعراض التوتر والاكتئاب.

فوائد الفاصوليا البيضاء، فيتو

نصائح عند تناول الفاصوليا البيضاء

النقع قبل الطهي: من الأفضل نقع الفاصوليا البيضاء لعدة ساعات أو طوال الليل قبل الطهي لتقليل الغازات وتحسين الهضم.

الطهي الجيد: طهيها جيدًا يضمن التخلص من أي مركبات قد تسبب مشكلات هضمية.

تنويع طرق التحضير: يمكن تناولها في الشوربات، السلطات، أو كطبق جانبي مع الأرز، ما يضفي تنوعًا على المائدة ويمنع الملل.

الاعتدال في الكمية: رغم فوائدها الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى انتفاخ البطن، لذا يُفضل تناولها باعتدال.

