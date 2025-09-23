طريقة عمل البامية بالصلصه، أكلة خريفية مفيدة ولذيذة الطعم

طريقة عمل البامية بالصلصة، تُعد البامية واحدة من الأكلات المصرية المفضلة لدى الكثير من الأسر المصرية والعربية، فهي من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية وتتميز بسهولة تحضيرها وتنوع طرق طهيها.



وتعتبر البامية من الأكلات المفضلة على السفرة المصرية، ولها أكثر من طريقة، فيمكن عمل البامية بالصلصة، والتي تُطهى غالبًا مع اللحم أو الدجاج أو تُقدم نباتية مع الأرز الأبيض. كما أن هناك طريقة عمل البامية الويكا، وهي وصفة صعيدية مشهورة، لها مذاق خاص وقيمة غذائية عالية.



في هذا التقرير نتناول طريقة عمل البامية بالصلصة، وطريقة عمل البامية الويكا، بالإضافة إلى أهم الفوائد الصحية للبامية.





أولًا: طريقة عمل البامية بالصلصة واللحمة

المكونات:

نصف كيلو بامية صغيرة الحجم (مغسولة ومُصفاة).

لحم مقطع مكعبات صغيرة (اختياري).

بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 ثمرة طماطم مبشورة أو عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة.

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

كوب مرق لحم أو دجاج.

ملح وفلفل أسود وكسبرة ناشفة حسب الرغبة.

طريقة عمل البامية

طريقة التحضير:

في إناء على النار، يُسخن السمن أو الزيت ويُضاف البصل المفروم حتى يذبل.

يُضاف اللحم ويُقلب حتى يتغير لونه ويُترك قليلًا حتى ينضج نصف نضج.

يُضاف الثوم المفروم ويُشوح مع البصل واللحم لإبراز النكهة.

يُضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ويُترك الخليط حتى يتسبك جيدًا.

بعد ذلك تُضاف البامية ويُقلب الخليط بحرص حتى لا تتفكك حباتها.

يُضاف كوب من المرق مع الملح والفلفل والكسبرة الناشفة، ثم يُترك الخليط على نار هادئة حتى تنضج البامية تمامًا.

تُقدم ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

ثانيًا: طريقة عمل البامية الويكا

البامية الويكا

البامية الويكا من أشهر أطباق الصعيد المصري، وتتميز بقوامها المختلف الذي يُحضر عن طريق هرس البامية بعد سلقها.

المكونات:

نصف كيلو بامية خضراء صغيرة الحجم.

5 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زيت.

كوب مرق دجاج أو لحم.

ملح وفلفل أسود وكسبرة ناشفة.

طريقة التحضير:

تُغسل البامية جيدًا وتُقطع الأطراف، ثم تُسلق في قليل من الماء مع رشة ملح حتى تلين.

تُهرس البامية المسلوقة باستخدام يد الهون أو الخلاط اليدوي حتى تصبح ناعمة القوام.

في طاسة صغيرة، يُسخن السمن ويُضاف الثوم حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم تُضاف الكسبرة الناشفة.

يُسكب خليط الثوم والكسبرة على البامية المهروسة ويُضاف المرق تدريجيًا حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

تُترك الويكا على النار دقائق معدودة حتى تتجانس النكهات، ثم تُقدم ساخنة مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض.

ثالثًا: فوائد البامية الصحية

إلى جانب طعمها الشهي، فإن للبامية فوائد غذائية عديدة، تجعلها طبقًا صحيًا لا غنى عنه:

غنية بالألياف: تساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تنظيم مستوى السكر: تحتوي على مركبات تساهم في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما يفيد مرضى السكري.

دعم صحة القلب: الألياف الموجودة بها تقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: مثل فيتامين (C) الذي يعزز المناعة، وفيتامين (K) المهم لتجلط الدم وصحة العظام.

مضادات الأكسدة: تحتوي على مركبات مثل البوليفينولات التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الأمراض المزمنة.

مفيدة للحوامل: لأنها تحتوي على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين بشكل صحي.

البامية ليست مجرد وجبة تقليدية، بل وجبة متكاملة العناصر الغذائية، وتجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الصحية العالية. سواء تم إعدادها بالصلصة مع اللحم، أو بطريقة الويكا المميزة، فإنها تظل من الأطباق التي تضيف تنوعًا وفائدة للسفرة المصرية والعربية. لذا يُنصح بإدخالها في النظام الغذائي بانتظام للاستفادة من فوائدها العديدة.

