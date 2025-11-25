طريقة عمل الطرب بتتبيلة مميزة ولا تقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الطرب، الطرب واحد من أشهر وألذ الأطباق المصرية التي ارتبطت بعزائم اللحوم والمناسبات، وهو طبق يعتمد على اللحم المفروم المغلف بالمنديل الدهنى، ما يمنحه نكهة غنية وقوام طري ورائحة شهية لا تقاوم.

ويتميز الطرب بسهولة التحضير رغم مظهره الفاخر، كما يمكن تنسيقه بإضافات متنوعة حسب الرغبة لتقديم وجبة دسمة ومشبعة، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الطرب.

مكونات عمل الطرب:-

½ كيلو لحمة مفرومة من نوعية جيدة ويفضل نسبة دهن 20 إلى 25%

بصلة مبشورة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون

بهارات لحمة

رشة قرفة اختياري

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

للتغليف

قطعة من المنديل الضانى تكفي لتغليف قطع الطرب

سمنة أو زيت بسيط للدهن

طريقة عمل الطرب

طريقة عمل الطرب:-

في وعاء عميق، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور جيدا.

أضيفي الثوم والملح والفلفل والبهارات والبقدونس.

ابدئي في العجن باستخدام اليدين حتى تتجانس المكونات تماما.

اتركي الخليط يرتاح لمدة 15 دقيقة حتى تتداخل النكهات.

اغسلي المنديل جيدا بالماء والدقيق والخل لإزالة أي روائح.

افرديها على سطح نظيف وجففيها بمناديل مطبخ.

اقطعي المنديل إلى قطع مربعة أو مستطيلة مناسبة.

خذي كمية صغيرة من اللحم المفروم وشكليها على شكل أصابع أو كرات صغيرة.

ضعي اللحم داخل المنديل، وابدئي بلفها حوله بإحكام تماما مثل الساندويتش.

تأكدي من غلق الأطراف جيدا حتى لا ينفك أثناء الشواء.

يمكن تسوية الطرب بثلاث طرق، أولا الشواء على الفحم وهو الأفضل، سخني الفحم واتركيه حتى يصبح جمرا، ثم ضعي قطع الطرب على الشواية.

اقلبيها كل فترة حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج من الداخل.

منديل الدهون ستذوب فوق الفحم وتعطي نكهة شهية.

ثانيا الطهي في الفرن، سخني الفرن على حرارة 200 درجة.

رصي الطرب في صينية عليها ورق زبدة.

أدخليه الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة مع التقليب.

يمكن تشغيل الشواية في النهاية لتحمير الوجه.

ثالثا الطهي على الجريل، سخني الجريل ودعيه يدهن بقليل جدا من الزيت.

ضعي الطرب وقلبيه حتى ينضج ويأخذ لون شهي.

لنجاح الطرب، يفضل اختيار لحم ضاني لأنه يناسب الطرب ويعطي طعم أغنى.

لا تكثري من البصل حتى لا يفرز ماء ويفكك اللحم.

يجب أن تكون المنديل طرية وغير جافة حتى لا تتمزق أثناء اللف.

عند الشواء استخدمي فحم هادئ لضمان نضج اللحم دون حرق الشبكية.

يمكن إضافة شطة أو كمون حسب الذوق.

قدمي الطرب ساخن مع أرز بسمتي أو أرز بالشعرية، وسلطات متنوعة مثل سلطة الطحينة وسلطة خضراء، ومخللات متنوعة.

يمكن وضع الطرب داخل خبز بلدي مع البصل والبقدونس ليصبح ساندويتش رائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.