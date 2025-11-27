الخميس 27 نوفمبر 2025
طريقة عمل كفتة الخضار، لذيذة وصحية وسهلة التحضير

طريقة عمل كفتة الخضار، كفتة الخضار من الأطباق الصحية الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي مناسبة للنباتيين أو لمن يرغبون في تقليل تناول اللحوم.

وطريقة عمل كفتة الخضار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى ممتازة للأطفال لأنها غنية بالخضروات والفيتامينات وتتميز بمذاق خفيف ومقرمش من الخارج وهش من الداخل، ويمكن إعدادها مقلية أو مشوية أو داخل الفرن، حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة الخضار.

مكونات عمل كفتة الخضار:-

2 ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة

1 ثمرة جزر مبشور ناعم

1 ثمرة كوسة مبشورة ومعصورة جيدا من الماء

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

بصلة صغيرة مبشورة

فص ثوم مفروم اختياري

مواد الربط

بيضة واحدة تستبدل بملعقتين كبيرتين نشا أو بطاطس مهروسة للنباتيين

نصف كوب بقسماط ناعم

2 ملعقة كبيرة دقيق

البهارات

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

رشة كزبرة ناشفة

رشة شطة اختياري

للقلي أو الشوي

زيت للقلي

أو رشة زيت خفيفة للشوي في الفرن

 

طريقة عمل كفتة الخضار:-

  • اسلقي البطاطس واهرسيها جيدا حتى تصبح ناعمة بدون أي تكتلات.
  • ابشري الجزر والكوسة ثم اعصريهما جيدا للتخلص من أكبر كمية من السوائل، لأن الماء الزائد يجعل الكفتة تفك أثناء القلي.
  • افرمي البصل والبقدونس والكزبرة فرم ناعم.
  • في وعاء كبير، ضعي البطاطس المهروسة، والجزر المبشور، والكوسة المعصورة، والبصل، والبقدونس والكزبرة، والثوم.
  • اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.
  • أضيفي الدقيق والبقسماط والبيضة أو بديلها.
  • ابدئي بالعجن حتى تتكون عجينة لينة لكنها متماسكة.
  • إذا كانت طرية جدا، أضيفي قليلا من البقسماط حتى تضبط قوامها.
  • شكلي الخليط إلى أصابع أو كرات حسب الشكل المفضل.
  • ضعيها 10 دقائق في الفريزر حتى تتماسك قبل القلي.
  • سخني الزيت على نار متوسطة.
  • اقلي الكفتة حتى تتحول إلى لون ذهبي جميل من جميع الجوانب.
  • اخرجيها على مناديل مطبخ لتصفية الزيت.
  • رصي الكفتة في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
  • ادخليها فرن ساخن على حرارة 200 لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع التقليب منتصف المدة.
  • تصبح مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل.
  • لتحسين الطعم، يمكن إضافة نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة داخل العجينة لطعم أغنى.
  • بعض الناس يضيفون ملعقة شوفان مطحون بدل البقسماط لزيادة القيمة الغذائية.
  • رشة صغيرة من الكاري أو الزعتر تعطي نكهة مميزة.
  • لإضافة بروتين، يمكن إضافة ربع كوب فول صويا مفروم ومنقوع.
  • تقدم مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، أو مع خبز بلدي وسلطة طحينة.
  • لنجاح كفتة الخضار، اعصري الكوسة والجزر جيدا حتى لا تتفكك أثناء القلي.
  • اضبطي القوام، إذا كانت العجينة سائلة أضيفي بقسماط، إذا كانت جافة جدا، أضيفي ملعقة صغيرة ماء أو بيضة.
  • لا تقلي على نار عالية حتى تنضج من الداخل ولا تحترق من الخارج.
  • تجميدها دقائق قبل القلي يساعد على تماسكها.
  • يمكن تخزينها في الفريزر لمدة شهر، بعد تشكيلها ووضعها في علبة مغلقة.
