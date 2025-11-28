طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة، شوربة المشروم بالكريمة من أشهر أنواع الشوربة حول العالم، وذلك لمذاقها الشهي وقوامها المخملي وقيمتها الغذائية العالية.

وطريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وله عشاق كثيرون فهي تجمع بين نكهة المشروم المميزة، وطراوة البصل والثوم، وغنى الكريمة اللباني أو الحليب.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة.

مكونات عمل شوربة المشروم بالكريمة:

500 جرام مشروم طازج مقطع شرائح

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق لزيادة القوام

2 كوب مرق دجاج أو خضار

كوب كريمة لباني أو نصف كوب كريمة ونصف كوب حليب

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري لكنها تعطي طعم رائع

ملعقة زيت صغيرة

رشة بقدونس مفروم للتقديم

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة:

في مقلاة واسعة، سخني ملعقة الزيت مع الزبدة.

أضيفي المشروم وقلبيه جيدا على نار عالية حتى يتبخر ماؤه ويأخذ لون ذهبي.

ارفعي نصف كمية المشروم جانبا للتزيين لاحقا.

في نفس القدر، أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

ضعي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة فقط حتى لا يحترق.

أضيفي الدقيق وقلبيه مع البصل جيدا لمدة دقيقة.

سيساعد ذلك في إعطاء الشوربة قوام ناعم ومتماسك.

أضيفي المرق تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يذوب الدقيق تماما.

أعيدي المشروم الذي قمتي بطهيه مسبقا إلى القدر.

اتركي الشوربة تغلي لمدة 10 دقائق حتى تمتزج النكهات.

استخدمي الهاند بلندر لتهرسي الشوربة حتى يصبح القوام ناعم يمكن تركها بدون خلط إذا كنت تحبينها بقطع مشروم.

خففي النار تماما.

أضيفي الكريمة اللباني وقلبي بلطف دون غلي لأن الغلي يفسد قوام الكريمة.

اضبطي الملح والفلفل ورشة جوزة الطيب.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم.

زينيها بالمشروم المحمر الذي قمت بحفظه سابقا.

أضيفي قليلا من البقدونس المفروم.

لنجاح شوربة المشروم بالكريمة.

استخدمي مشروم طازج، وكلما كان المشروم طازج كلما زادت نكهة الشوربة وعمق طعمها.

لا تتركي الكريمة تغلي، والغليان يجعلها تنفصل ويتغير قوامها.

المرق عنصر أساسي، ومرق الدجاج أو الخضار هو سر الطعم اللذيذ، ويمكن استخدام مكعبات المرق عند عدم توفر مرق طازج.

استخدام الدقيق اختياري، لكنه يعطي قوام متماسك، ويمكن استبداله بالنشا إذا رغبتى.

لإضافة نكهة أقوى، أضيفي ملعقة صغيرة صويا صوص للمشروم أثناء تشويحه.

