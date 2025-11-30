أخبار الفن اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "فن الحرب " ليوسف الشريف.. "الملك لير" يعود من جديد علي خشبة المسرح القومي

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي

بدأ الفنان يوسف الشريف تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “فن الحرب”، داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث يعود للمنافسة الرمضانية من خلال ذلك العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والبوليسية.

تقدم فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، عرض “الملك لير” للنجم يحيى الفخراني من جديد بعد عودته من مهرجان أيام قرطاج المسرحية وذلك يوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر الجاري.

تعاقد مينا المصري المشرف العام على مسلسل “السرايا الصفرا” مع الفنان عمرو عبد الجليل للانضمام لأبطال العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.



وصرح المصري: أن الفنان عمرو عبد الجليل قيمة فنية كبيرة، كما أنه استطاع إقناعه بالعدول عن فكرة اعتزال التمثيل نتيجة أدوار الشر الكثيرة التي قدمها الفترة الماضية.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم طلقني والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، البوستر الرسمي للفيلم تمهيدا لعرضه في السينمات قريبا.



وانتهى الثنائي “كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني” من تصوير المشاهد النهائية لفيلمهما الجديد “طلقنى”، بإحدى المدن الساحلية، والمشهد عبارة عن انفصال زوجين، ولكن بعد وصلة من العتاب يقرر الثنائي أن يعيشا حالة من الرومانسية ينهيان بها مشاهد العمل.

قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة دعم لزميلتها الفنانة منى زكي، مؤكدة ثقتها الكبيرة في قدرتها على الإبداع وتقديم ما يبهر الجمهور دائمًا.





أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارا بتجديد الثقة في الفنان تامر عبد المنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع المسرح، وذلك لمدة عام آخر.





يعكف القائمون على مسلسل “الست موناليزا” على بناء ديكور شعبي لأبطال العمل داخل منطقة الصليبية، لينتقل له صناع العمل خلال شهر ديسمبر لاستكمال تصوير ما يقرب من 20% من أحداث العمل بداخله.





