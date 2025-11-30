ريهام عبد الغفور تدعم منى زكي: إن شاء الله تفاجئنا وتدهشنا وتبهرنا بفيلم الست

18 حجم الخط

قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة دعم لزميلتها الفنانة منى زكي، مؤكدة ثقتها الكبيرة في قدرتها على الإبداع وتقديم ما يبهر الجمهور دائمًا.

وكتبت ريهام في تعليق لها عبر حسابها على فيس بوك على ما يثار حول فيلم الست مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا بحب وبحترم مشوار مني زكي ورحلتها وجرأتها وشجاعتها ومجهودها وإخلاصها ومحاولتها الدائمة في التغير والإختلاف وطبعًا موهبتها العظيمة اللي ما يختلفش عليها إتنين ومستنيه أتفرج علي الفيلم وإن شاء الله تفاجئنا وتدهشنا وتبهرنا كالعادة ولنا في الله ظن لايخيب”.

منى زكي تروج لفيلم الست

نشرت الفنانة منى زكي برومو فيلم “الست” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر خلال البرومو كل من: منى زكي، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وكريم عبد العزيز، وحصد تفاعل كبير بعد طرحه بدقائق.

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، فيشارك كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم الست الذي يأتي من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي. أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.