الإثنين 22 سبتمبر 2025
عصام كامل

يوسف الشريف ونيللي كريم أبرز المنضمين لنجوم دراما رمضان 2026

 تعاقد الفنان يوسف الشريف على بطولة مسلسل درامي جديد ليعود به إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب استمر أكثر من أربعة سنوات، حيث استقر على سيناريو جديد من تأليف السيناريست عمرو سمير عاطف، الذي تعاون معه في عدة أعمال سابقة.

وأنضمت أيضًا الفنانة نيللي كريم لنجوم دراما رمضان المقبل، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، يتكون من 15 حلقة، للعرض في الشهر الكريم، وذلك بعد أن شاركت العام المقبل في بطولة مسلسل “إخواتي”.

من جانب آخر يستأنف الفنان يوسف الشريف تصوير أحدث أفلامه “ديربي الموت”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات.


ويصور يوسف الشريف مشاهد من الفيلم بأحد الدول الأوروبية، بعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2025 بالسينمات.

 

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب يوسف الشريف،غادة عبد الرازق ودينا الشربيني ومن إخراج أحمد نادر جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو مسلسل “كوفيد 25”، والذي عرض في شهر رمضان 2021، ولم يحقق وقتها النجاح المطلوب ليغيب يوسف الشريف عن الساحة الفنية بشكل كامل منذ ذلك الوقت.

