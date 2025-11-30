عمرو عبد الجليل يتعاقد على بطولة مسلسل "السرايا الصفرا" (صور)

الأحد 30 نوفمبر 2025
تعاقد مينا المصري المشرف العام على مسلسل “السرايا الصفرا” مع الفنان عمرو عبد الجليل للانضمام لأبطال العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

وصرح المصري: أن الفنان عمرو عبد الجليل  قيمة فنية كبيرة، كما أنه استطاع إقناعه بالعدول عن فكرة اعتزال التمثيل نتيجة أدوار الشر الكثيرة التي قدمها الفترة الماضية.

 

 

وأضاف أن عمرو عبد الجليل سوف يقدم شخصية “ثابت” ضمن أحداث مسلسل السرايا الصفرا، وهي شخصية محامي أحد رجال الأعمال والمتزوج من عدة سيدات يقع معهن في مواقف كوميدية عديدة.

 

من جانبه عبر الفنان عمرو عبد الجليل عن ارتياحه بعد معرفة تفاصيل الشخصية، في جلسة جمعته مع المخرج جوزيف نبيل، خاصة وأن الدور يلبي جزء من طموحاته في العودة إلى الكوميديا بعيدًا عن قالب الشرير الذي اشتكى لباقي المخرجين من حصره داخله.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو عبد الجليل يتواجد في مسلسلين بالسباق الرمضاني 2026 بجانب مسلسل السرايا الصفرا والذي يشارك في بطولته مع الفنانين: وفاء عامر، إيهاب فهمي، سارة سلامة، منة عرفة وآخرين، علاوة على أن عبد الجليل ينتظر قريبا عرض أحدث أدواره السينمائية من خلال فيلم الست لما.

 

 

الجريدة الرسمية