الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الملك لير" يعود من جديد علي خشبة المسرح القومي

الملك لير
الملك لير
18 حجم الخط

تقدم فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، عرض “الملك لير” للنجم يحيى الفخراني من جديد بعد عودته من مهرجان أيام قرطاج المسرحية وذلك يوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر الجاري.

 

مواعيد عرض مسرحية الملك لير 

ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء  والسبت والأحد  في تمام الثامنة مساء من كل أسبوع علي خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

العرض المسرحي الملك لير 

يذكر أن العرض المسرحي الملك لير شارك في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية يوم 22 نوفمبر علي مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وقد شهد الافتتاح إقبالا جماهيريا غير مسبوق فى دولة تونس. 

العرض المسرحي “الملك لير” رائعة الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، وبطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن،مكياج: إسلام عباس، استعراضات: ضياء شفيق، موسيقى:أحمد الناصر، إضاءة: الحسيني “كاجو”، ملابس: علا علي، ديكور:حمدي عطية وترجمة فاطمة موسي وإخراج شادي سرور. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد عرض مسرحية الملك لير العرض المسرحي الملك لير الملك لير يحيى الفخراني المسرح القومي

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

المزيد
الجريدة الرسمية