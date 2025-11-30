"الملك لير" يعود من جديد علي خشبة المسرح القومي

18 حجم الخط

تقدم فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، عرض “الملك لير” للنجم يحيى الفخراني من جديد بعد عودته من مهرجان أيام قرطاج المسرحية وذلك يوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر الجاري.

مواعيد عرض مسرحية الملك لير

ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء والسبت والأحد في تمام الثامنة مساء من كل أسبوع علي خشبة المسرح القومي بالعتبة.

العرض المسرحي الملك لير

يذكر أن العرض المسرحي الملك لير شارك في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية يوم 22 نوفمبر علي مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وقد شهد الافتتاح إقبالا جماهيريا غير مسبوق فى دولة تونس.

العرض المسرحي “الملك لير” رائعة الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، وبطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن،مكياج: إسلام عباس، استعراضات: ضياء شفيق، موسيقى:أحمد الناصر، إضاءة: الحسيني “كاجو”، ملابس: علا علي، ديكور:حمدي عطية وترجمة فاطمة موسي وإخراج شادي سرور.

