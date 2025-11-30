الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بناء ديكور شعبي لـ"الست موناليزا" داخل منطقة الصليبية لتصوير المشاهد المتبقية

مي عمر، فيتو
مي عمر، فيتو
18 حجم الخط

يعكف القائمون على مسلسل “الست موناليزا” على بناء ديكور شعبي لأبطال العمل داخل منطقة الصليبية، لينتقل له صناع العمل خلال شهر ديسمبر لاستكمال تصوير ما يقرب من 20% من أحداث العمل بداخله.

ويتكون مسلسل الست موناليزا من 15 حلقة فقط بناء علي رغبة بطلة العمل الفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر. 

ويلعب الفنان محمود عزب خلال أحداث الست موناليزا، شخصية والد مي عمر خلال أحداث العمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، وانتهي المؤلف محمد سيد بشير من كتابة ما يقرب من نصف حلقات العمل.

صناع مسلسل الست موناليزا

واجتمع صناع المسلسل بحضور النجمة مي عمر والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي، والفنانة شيماء سيف ووفاء عامر، وأحمد مجدي، من أجل بروفات وتحديد أبعاد كل شخصية خلال الأحداث، الذي سيكون بمثابة مفاجأة مدوية للجمهور

وتستعد النجمة مي عمر لتفجير قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى، وذلك في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مي عمر الست موناليزا مسلسل الست موناليزا مسلسل مي عمر مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن

مواد متعلقة

محمود عزب والد مي عمر في الست موناليزا

وفاء عامر تعادي مي عمر في الست موناليزا

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

لحظة انهيار كوبري بالمسئولين في الماء أثناء افتتاحه بالكونغو (فيديو)

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية