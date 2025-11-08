السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بمشهد رومانسي، دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز ينتهيان من “طلقنى”

دينا الشربيني، وكريم
دينا الشربيني، وكريم محمود عبدالعزيز
18 حجم الخط

انتهى الثنائي “كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني” من تصوير المشاهد النهائية لفيلمهما الجديد “طلقنى”، بإحدى المدن الساحلية، والمشهد عبارة عن انفصال زوجين، ولكن بعد وصلة من العتاب يقرر الثنائي أن يعيشا حالة من الرومانسية ينهيان بها مشاهد العمل.
 

 

فيلم طلقني


وقررت الشركة المنتجة للعمل طرحه بدور العرض السينمائية خلال شهر ديسمبر القادم، ويشهد فيلم “طلقني” تقديم الفنان كريم محمود عبد العزيز أغنية شعبية تشاركه خلالها الفنانة دينا الشربيني ضمن أحداث العمل. 

 

 

أحداث فيلم طلقني

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

أبطال فيلم طلقني

ويشارك في فيلم طلقني كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلقني كريم محمود عبدالعزيز فيلم طلقني اخبار الفن زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني

مواد متعلقة

ياسمين رحمي تنشر صورا من كواليس فيلم طلقني

موعد الانتهاء من أحداث فيلم طلقني

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

طاقم حكام تركي لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

المزيد
الجريدة الرسمية