حفاوة بالغة بـ"الملك لير" وتكريمات، انطلاق أيام قرطاج المسرحية بدورتها الـ26 (فيديو)

في افتتاح مهيب، انطلقت فعاليات النسخة الـ26 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، مساء السبت، على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس.

وحمل المهرجان هذا العام شعار "الفنان المسرحي في زمنه وأعماله"، ليجمع كوكبة من نجوم المسرح التونسي والعربي والعالمي في حدث ثقافي فني كبير.



وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني التونسي، ووجه المدير الفني ورئيس لجنة تنظيم المهرجان، محمد منير العرقي، في كلمته تحية من المهرجان المسرحي التونسي للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية الفن في مقاومة الظلم والاحتلال.

وأضاف أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يمثل منصة هامة لعرض الأعمال المسرحية من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس مكانته الثقافية البارزة.

كما أكد العرقي استمرار المهرجان في الحفاظ على أقسامه التقليدية، مع إضافة "المنتدى المسرحي الدولي" لهذا العام، الذي يعقد تحت عنوان "الفنان المسرحي.. زمنه وأعماله".

ويسلط المنتدى الضوء على مسيرة الفنانين في عالم المسرح، مع تقديم برنامج شامل يتضمن المسابقة التونسية والعروض العربية والعالمية، على حد تعبيره.

وفي إطار الوفاء للمبدعين الراحلين، تم التذكير بمسيرة عدد من المسرحيين التونسيين الذين رحلوا، من بينهم الناقد أحمد حازق العرف، وفتحي الهداوي، ومحمد الفاضل الجزيري، وغيرهم.

وكرّم المهرجان عددا من الأسماء المسرحية العربية والتونسية والإفريقية، من بينهم، المغربية لطيفة أحرار، وعماد الشنفري من سلطنة عمان، والإيفواري عبد الرحمن كاماتي، ومن تونس كل من: ليلى الزرقي، فتحي العكاري، وعلي الخميري، لزهر السبيعي، سليم الصنهاجي، وهاني بومعيزة.

وافتتحت الدورة الـ26 بعرض مسرحية "الملك لير" النجم يحيى الفخراني، التي كانت محط أنظار الجمهور التونسي، الذي استقبل العرض بحفاوة كبيرة، كما تضمن البرنامج عرض المسرحية التونسية "الحلم" على خشبة المسرح البلدي، للمخرج الفاضل الجعايبي في يوم الافتتاح أيضًا.



وتضم المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام 12 عرضًا مسرحيًا من تونس ومصر والجزائر والمغرب والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى مشاركة دول عربية وإفريقية أخرى.

وتشمل الدورة 16 عرضًا تونسيًا، و15 عرضًا ضمن قسم مسرح العالم، و6 عروض عربية وإفريقية.

كما يشارك في المهرجان 12 عرضًا مخصصًا للأطفال والناشئة، و16 عرضًا في قسم مسرح الحرية، بالإضافة إلى 4 عروض للهواة، وتستمر فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ليظل واحدًا من أهم المحافل الثقافية المسرحية في العالم العربي.



