وزير الثقافة يجدد الثقة في تامر عبد المنعم رئيسا لبيت الفنون الشعبية

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارا بتجديد الثقة في الفنان تامر عبد المنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع المسرح، وذلك لمدة عام آخر.

وكان الفنان تامر عبد المنعم قد تولى منصب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر من عام 2024 الماضي.

الفنان تامر عبد المنعم

الفنان تامر عبد المنعم، من مواليد القاهرة في أكتوبر 1976، ممثل ومذيع وكاتب سيناريو ومنتج مصري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو 1999م، تولى العديد من المناصب بوزارة الثقافة: تولى رئاسة الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمل مديرًا لقصر ثقافة السينما منذ يناير 2006 حتى يونيو 2011، ثم من مارس 2019 إلى الآن، أسس ورأس تحرير مجلة متخصصة في السينما تصدر عن وزارة الثقافة المصرية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اسم "أبيض وأسود"، وهي مجلة فصلية صدر العدد الأول منها في فبراير 2008 حتى أكتوبر 2011، ثم أعادها للنشر بعد توقفها سنوات منذ يناير 2022.

كما عمل مستشارًا لرئيس هيئة قصور الثقافة في 2018، وتم تعيينه مديرًا عامًا للادارة العامة للثقافة السينمائية بوزارة الثقافة في أكتوبر 2021، أسس مشروع "سينما الشعب" منذ مايو 2022، في كل محافظات مصر.

وعلى المستوى الفني، شارك الفنان تامر عبد المنعم في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية والإذاعية، وحصد من خلالها العديد من الجوائز، ففاز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم أمير الظلام عام 2001 من مؤسسة دار التحرير، فاز بجائزة أفضل سيناريو عن مسلسل المرافعة عام 2014 بمونديال الإذاعة والتليفزيون، فاز بجائزة أفضل ممثل دور ثان عن مسلسل "الدم والنار" بمهرجان الإذاعة والتليفزيون عام 2004.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.