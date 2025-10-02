يحيى الفخراني: المتذوق الحقيقي للفن هو الجمهور

قال الفنان يحيى الفخراني إن سر تعلقه بمسرحية الملك لير يكمن في ما تحمله من عمق إنساني قائم على العلاقة الأسرية، مشيرًا إلى أنه يستعد لتجسيد الدور في كل مرة بنفس الشغف والإحساس، لأنه لا يعرف ردود أفعال الجمهور مسبقًا.

وأضاف أن المسرحية تحتوي على جانب كوميدي، مما يجعل اندماج الفنان مع الشخصية أمرًا ضروريًا لضمان نجاح الأداء.

المصريون جمهور ذواق و"لماح"

وأوضح الفخراني، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، أن المتذوق الحقيقي للفن هو الجمهور، مشيرًا إلى أن المصريين بطبيعتهم شعب ذواق ويلتقط التفاصيل والإفيهات بسهولة.

وأكد أنه لا يؤمن بالتصنيفات أو بالنخبة بقدر إيمانه بالجمهور العادي الذي يقدر العمل الفني.

الأطفال معيار النجاح

وأشار يحيى الفخراني إلى أن حب الأطفال للعمل واستمتاعهم به أحد أهم معايير نجاح العرض، لأنهم لا يجاملون.

وأضاف أنه يحرص على تقديم أفضل ما لديه بعيدًا عن السعي وراء نجاح جماهيري مؤقت، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يكمن في أن يحبه كل الجمهور على اختلاف فئاته.

النص هو البطل الحقيقي

وعن تأثير زملائه في المسرح، أكد الفخراني أن لطفي لبيب من أبرز الفنانين الذين أثروا في المسرح المصري، مشيرًا إلى دوره المتميز في شخصية "البهلول"، وأن المسرح يضم العديد من النجوم الذين يمكن الاستفادة من تجاربهم.

ولفت إلى أن الجيل الحالي من الفنانين يعاني من غياب نصوص مسرحية قوية، مؤكدًا أن النص هو البطل الأساسي لأي عرض مسرحي يلي دوره الفنان في تجسيده.

وشدد أيضًا على أهمية الالتزام بمواعيد رفع ستارة المسرح باعتبارها أول تعاقد بين الفنان والجمهور.

الانتشار الحقيقي للممثل

أوضح الفخراني أن فكرة "مراحل الانتشار" في العمل الفني غير دقيقة، مؤكدًا أن الانتشار الحقيقي يتحقق عندما يقبل الجمهور على مشاهدة الفنان في مختلف أعماله، وأن يكون لدى الممثل إحساس فطري حاضر في كل عمل يقدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.