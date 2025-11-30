الأحد 30 نوفمبر 2025
طرح البوستر الرسمي لفيلم طلقني لـ كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

طرحت الشركة المنتجة لفيلم طلقني والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، البوستر الرسمي للفيلم تمهيدا لعرضه في السينمات قريبا. 

تفاصيل فيلم طلقني

وانتهى الثنائي “كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني” من تصوير المشاهد النهائية لفيلمهما الجديد “طلقنى”، بإحدى المدن الساحلية، والمشهد عبارة عن انفصال زوجين، ولكن بعد وصلة من العتاب يقرر الثنائي أن يعيشا حالة من الرومانسية ينهيان بها مشاهد العمل.
 

أحداث فيلم طلقني

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

أبطال فيلم طلقني

ويشارك في فيلم طلقني كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

 

