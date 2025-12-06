السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول ضيفا أمام ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم  2025-2026.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع سندرلاند، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بهدف لمثله.

فيما يدخل ليدز يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز أمام تشيلسي 3-1 في الجولة الماضية.

 

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي  في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.


ويحتل نادي ليفربول المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 14 نقطة في المركز السابع عشر.

 

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، تراجع مركزا ليتواجد بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج بعد الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثامن بعد قبل الجولة الـ 13.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 


1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 28 نقطة
3- أستون فيلا 27 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- مانشستر يونايتد 22
9- ليفربول 22 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي ليفربول ليدز يونايتد سندرلاند ليفربول ضد ليدز يونايتد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد ليفربول أمام ليدز يونايتد مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد نادي ليفربول محمد صلاح

مواد متعلقة

مباريات الأسبوع، كأس عاصمة مصر.. إنتر ميلان ضد ليفربول.. ريال مدريد مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

سلوت يكشف سبب وضع محمد صلاح على دكة البدلاء في ليفربول

فان دايك يعلق على استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي

سقوط تشيلسي وتعثر ليفربول، نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مميزات وعيوب المكسرات النيئة والمحمصة

رعدية تصل إلى سيول، الأرصاد تحذر من غزوة أمطار تضرب شمال وجنوب مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads