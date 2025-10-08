موعد الانتهاء من أحداث فيلم طلقني

ينتهي الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد “طلقني” بعد يومين.

وكان هناك عدد من شائعات “الفركش” وتوقف التصوير ستظل تطارد أسرة فيلم "طلقني" الذي يقوم ببطولته النجمان دينا الشربيني، وكريم محمود عبد العزيز، خاصة بعد تصريحات كاست العمل بأن التصوير مستمر بدون مشاكل.

وكانت ردت الفنانة دينا الشربيني، للمرة الأولى على أنباء توقف تصوير فيلم “طلقني” بسبب أزمة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعدما قامت بإلغاء متابعته.

دينا الشربيني ترد علي أنباء توقف فيلم “طلقني”

وأكدت دينا الشربيني أن فيلمها مع كريم محمود عبد العزيز مستمر، قائلة: "بعيد الشر الفيلم موقفش، وإحنا مكملين، وإن شاء الله الفيلم هيعجب الناس".

فيلم "طلقني"

ورغم إلغاء المتابعة، لا تزال العلاقة المهنية بين كريم ودينا قائمة، حيث يستكملان حاليًّا تصوير الفيلم، في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" عام 2024.

الفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، من بينهم: أحمد عناني، ياسمين رحمي، محمود فارس، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

