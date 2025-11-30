أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخاطب الكاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي.. مصير أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار في تدريب الزمالك.. حكم افتتاح كأس العرب بين قطر وفلسطين

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بمعسكر منتخب مصر خلال شهر ديسمبر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب وجاءت كالتالي:

كشف مصدر في نادي الزمالك، مصير أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة بعد ما خاض مع الفريق 5 مباريات خلفا لـ يانيك فيريرا.

توج فريق روخ لفيف الأوكراني بلقب بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عاما، بعد فوزه على فريق الأهلي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، في ختام منافسات النسخة الأولى التي استضافها النادي بفرع مدينة نصر.

الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليفربول فوزا غاليا على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على أرضية “ملعب لندن الأولمبي”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم الأحد، إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين.

ارتبط اسم يوسف بلعمري الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، عن إسناد مهمة إدارة المباراة الافتتاحية للحكم الدولي السويدي جلين نيبيرج، التي ستجمع بين منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب فلسطين، على ملعب البيت في الأول من ديسمبر.

انضم ثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش لمعسكر منتخب مصر في العاصمة القطرية الدوحة في مساء اليوم الأحد، قادمين من جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

أكد جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب القطري، جاهزية فريقه لخوض المباراة الافتتاحية في كأس العرب 2025 أمام منتخب فلسطين، مشيرًا إلى أن التركيز داخل المعسكر منصب بالكامل على الظهور القوي في أولى محطات البطولة.

