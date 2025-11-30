الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

بطولة الأهلي الدولية، روخ لفيف الأوكراني يتوج باللقب بعد الفوز على الأحمر

توج فريق روخ لفيف الأوكراني بلقب بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عاما، بعد فوزه على فريق الأهلي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، في ختام منافسات النسخة الأولى التي استضافها النادي بفرع مدينة نصر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب انتصاره على سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد في نصف النهائي، قبل أن يخسر اللقب في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

وأقيمت البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وبمشاركة 18 ناديا من كبار الأندية العالمية. 

مجموعات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16عاما

 وضمت البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي: 

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

 المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

 المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عاما الأهلي فريق روخ لفيف الأوكراني فريق روخ لفيف باير ليفركوزن

