الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انضمام محمد عواد والونش لمعسكر منتخب مصر بـ كأس العرب

عواد والونش في مطار
عواد والونش في مطار الدوحة، فيتو
18 حجم الخط

انضم ثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش لمعسكر منتخب مصر في العاصمة القطرية الدوحة في مساء اليوم الأحد، قادمين من جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

فيما ينضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز، لمعسكر منتخب مصر في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، على أن يشارك في المران الأخير لللفراعنة مساء الإثنين، قبل مواجهة الكويت في اليوم التالي.

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب مصر

وحرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب، وذلك فور وصوله إلى الدوحة، لتأكيد أهمية بطولة كأس العرب، وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات البطولة.

وأكد أبوريدة ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم تقديم مستويات تليق بالكرة المصرية وترضي جماهيرها.

الجهاز الفني لمنتخب مصر في كاس العرب، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب مصر في كاس العرب، فيتو


وشهد اللقاء كلٌّ من: الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن حسن فريد، رئيس البعثة، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، وحلمي طولان، المدير الفني، وأحمد حسن، مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.

انضمام رباعي الأهلي لمعسكر منتخب مصر بالدوحة

وشهد معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقطر، مساء أمس السبت، العديد من الأحداث، حيث انضم لمعسكر الفريق مساء اليوم رباعي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وياسين مرعي وكريم فؤاد، قادمين من العاصمة المغربية الرباط بعد انتهاء مشاركتهم مع الأهلي في مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر محمود حمدي الونش الزمالك كايزر تشيفز معسكر منتخب مصر كأس العرب منتخب الكويت هاني ابو ريدة

مواد متعلقة

مدرب سوريا: مواجهة تونس صعبة وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية في كأس العرب

لوبيتيجي قبل افتتاح كأس العرب: جاهزون للمنافسة ومواجهة فلسطين لن تكون سهلة

الكشف عن حكم افتتاح كأس العرب بين قطر وفلسطين

موعد مباراة منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقفت مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية