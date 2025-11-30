الأحد 30 نوفمبر 2025
الكشف عن حكم افتتاح كأس العرب بين قطر وفلسطين

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، عن إسناد مهمة إدارة المباراة الافتتاحية للحكم الدولي السويدي جلين نيبيرج، التي ستجمع بين منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب فلسطين، على ملعب البيت في الأول من ديسمبر.

حكم افتتاح كأس العرب

ويُعد نيبيرج واحدًا من أبرز الحكام الأوروبيين خلال السنوات الأخيرة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المباريات الكبيرة على مستوى المنتخبات والأندية، ما جعله خيارًا مناسبًا لقيادة افتتاح بطولة ينتظرها الملايين في الوطن العربي.

 

وتسعى اللجنة المنظمة لاعتماد عناصر تحكيمية ذات خبرة دولية لضمان أعلى معايير العدالة والحياد، خصوصًا في المباريات الجماهيرية التي تتطلب قدرة عالية على التحكم في نسق اللعب وإدارة التفاصيل الدقيقة.

ويكتسب اللقاء أهمية خاصة لكونه يدشن النسخة الـ11 من البطولة، وسط ترقب جماهيري كبير لأداء منتخب قطر في أول ظهور له، وحماس فلسطيني لتحقيق انطلاقة قوية في الحدث القاري الكبير.

