مصدر يكشف مصير أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار في تدريب الزمالك

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
كشف مصدر في نادي الزمالك، مصير أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة بعد ما خاض مع الفريق 5 مباريات خلفا لـ يانيك فيريرا.

وكان الزمالك بدأ البحث عن مدير فني أجنبي خلال الفترة الماضية، بعد ما رحل فيريرا عن تدريب الأبيض، ولكن نظرا لضيق الوقت استمر عبد الرؤوف في منصبه.

 

أحمد عبدالرؤوف

وقال مصدر في الزمالك أن أحمد عبدالرؤوف مستمر في منصبه كمدير فني بسبب الأزمة المالية.

وأكد المصدر أنه حال حدوث انفراجة مالية أو دعم مالي من رجل أعمال سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي بجهازه المعاون وقد يستمر معه أحمد عبدالرؤوف.

نتيجة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

وخطف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعادلا قاتلا من الزمالك بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب  بيتر موكابا، السبت الماضي، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 2 بمرمى كايزر تشيفز، وتعادل سولومونز للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 90+5 من عرضية أمسك بها محمد صبحي حارس الأبيض ولكنها سقطت من يده لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز اول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

 

 

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة كايزر تشيفز

فيما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم كايزر تشيفز

ويؤكد نادي الزمالك في شكواه أن الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة أثرت على النتيجة النهائية للقاء، والفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بخلاف إلغاء هدف صحيح للتونسي سيف الدين الجزيري دون سبب مفهوم لكل من تابع المباراة، بجانب إفراط الحكم في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الزمالك على مدار المباراة.

ويطالب الزمالك في شكواه للاتحاد الأفريقي بضرورة التدخل واختيار الحكام المناسبين للتقليل من ظاهرة الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج الكثير من المباريات في البطولة، كما يطالب النادي بشكل عاجل من "كاف" بأهمية تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، في المباريات المقبلة بداية من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لأن غياب تقنية الفيديو في المباريات تراه إدارة نادي الزمالك يؤثر على نزاهة المسابقة، وآن الأوان اتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح منظومة التحكيم على مستوى البطولات الأفريقية ومنها كأس الكونفدرالية.

