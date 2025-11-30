تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليفربول فوزا غاليا على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على أرضية “ملعب لندن الأولمبي”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

سجل إيزاك الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره وست هام يونايتد بالدقيقة 60 من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل جاكبو الهدف الثاني ليمنح الريدز 3 نقاط غالية في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتيه - كيركز

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - جرافنبرخ

خط الهجوم: فيرتز - إيزاك - كودي جاكبو

وتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حيث لم يعتمد عليه أرني سلوت في التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام ولم يشركه خلال مجريات المباراة.

مباراة وست هام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

وصحح ليفربول مساره وصالح جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية، والتي كان آخرها السقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، بخلاف الخسائر المتتالية في البريميرليج التي أعادت الفريق إلى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، قبل أن يرتفع رصيد الريدز اليوم إلى 21 نقطة في المركز الثامن.

وكان اخر فوز لليفربزل في البريميرليج يعود إلى 1 نوفمبر الماضي، حين تغلب على أستون فيلا بثنائية نظيفة.

