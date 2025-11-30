الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

التفاصيل الكاملة لمعسكر منتخب مصر الأول في ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
كشف الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بمعسكر منتخب مصر خلال شهر ديسمبر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب وجاءت كالتالي: 

- معسكر مفتوح لمنتخب مصر الأول لكرة القدم من يوم ٣ حتي ٦ ديسمبر.

- ⁠التدريب من ٣ إلى ٦ ديسمبر بمشروع المنتخبات الوطنية ب ٦ أكتوبر.

- ⁠٧ ديسمبر موعد المعسكر المغلق  والتدريب باستاد القاهرة. 

- ⁠١٤ ديسمبر موعد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا باستاد القاهرة.


- ⁠١٧ ديسمبر السفر للمغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ٢١ ديسمبر. 
- ⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة الأمم يوم ٢٢ ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

ابراهيم حسن، فيتو
ابراهيم حسن، فيتو

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا

الجولة الأولى: مصر ضد زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثانية: مصر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 8 مساء

الجولة الثالثة: مصر ضد أنجولا - الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 10:30 مساء

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره النيجيري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا 

وتقام مباراة  مصر ونيجيريا  مساء يوم 14 ديسمبر المقبل، على استاد القاهرة.

وسيكشف اتحاد الكرة  بالتنسيق مع الجهات المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بالموعد الرسمي للقاء.

الجريدة الرسمية