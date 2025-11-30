من هو يوسف بلعمري المرشح للانتقال إلى الأهلي؟

18 حجم الخط

ارتبط اسم يوسف بلعمري الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

من هو يوسف بلعمري المرشح للانتقال إلي الأهلي؟

ويبلغ يوسف بلعمري من العمر 27 عامًا حيث يعد اللاعب من مواليد 20/9/1998، وكانت بداية مع فريق الفتح الرباطي المغربي قبل أن ينتقل إلى نادي الرجاء البيضاوي في صيف موسم 2023.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فان بلعمري مع الفتح الرباطي المغربي في 125 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 19 هدفا، أما مع الرجاء المغربي خاض 72 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14 أهداف.

وسبق وشارك اللاعب مع منتخب المغرب في الفئات السنية تحت 20 و23 عاما وخاض معهم ثلاث مباريات، كما خاض مع منتخب المغرب 15 مباراة دولية.

وتصل قيمة اللاعب التسويقية إلى 1.50 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

