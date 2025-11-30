بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي، الأهلي يخاطب الكاف رسميا لتطبيق إجراءات السلامة

18 حجم الخط

أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم الأحد، إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين.

وتضمن خطاب الأهلي أربعة اقتراحات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة عناصر اللعبة وتعزيز الروح الرياضية بين الجماهير.

وجاءت اقتراحات النادي الأهلي التي تهدف في ذات الوقت إلى تطوير ونجاح المسابقات وبما يخدم مصلحة الكرة الإفريقية، كالتالي:-

1ـ تطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الإفريقية.

2ـ اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الإفريقية الأكبر؛ لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كافة الفرق.

3ـ إسناد جميع المباريات القادمة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

4ـ التطبيق الحاسم للوائح «كاف» والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك فى 11 ديسمبر المقبل، ثم يواجه سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

