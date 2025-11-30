لوبيتيجي قبل افتتاح كأس العرب: جاهزون للمنافسة ومواجهة فلسطين لن تكون سهلة

18 حجم الخط

أكد جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب القطري، جاهزية فريقه لخوض المباراة الافتتاحية في كأس العرب 2025 أمام منتخب فلسطين، مشيرًا إلى أن التركيز داخل المعسكر منصب بالكامل على الظهور القوي في أولى محطات البطولة.

تصريحات مدرب قطر

وقال لوبيتيجي في تصريحاته قبل اللقاء: “جاهزون لضربة البداية ونتطلع إلى أن نكون منافسين أقوياء في البطولة التي ندرك أنها لن تكون سهلة”.

وأضاف: “مباراة الافتتاح لن تكون سهلة أمام المنتخب الفلسطيني، الذي قدم مستوى جيدًا في مباراة التصفيات، وتركيزنا حاليًا منصب فقط على المواجهة الأولى”.

كما شدد لوبيتيجي على ضرورة التعامل مع كل مباراة بتركيز كامل واحترام جميع الخصوم، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الأدوات التي تتيح له المنافسة على اللقب.

وتنطلق المباراة الافتتاحية على ملعب البيت، وسط حضور جماهيري متوقَّع كبير، في أجواء استثنائية تُعلن رسميًا بدء النسخة الجديدة من كأس العرب.

ورصدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في نسختها الحادية عشرة المقرر انطلاقها غدا بالعاصمة القطرية الدوحة، جوائز مالية هي الأضخم في تاريخ البطولة منذ نشأتها.

إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.

كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

يحصل كل منتخب يشارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر المشارك في كأس العرب ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

