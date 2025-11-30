الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، فاز فريق فياريال على نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما خلال لقائهما ضمن الجولة الـ14 ببطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال سوسيداد وفياريال

تقدم فياريال في البداية بهدفين عن طريق ايوزي بيريز في الدقيقة 31 وألبرتو موليرو في الدقيقة 57، ثم رد ريال سوسيداد بهدفين عن طريق كارلوس سولر في الدقيقة 60، واندير بارينتشيا في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل ألبرتو موليرو هدف فوز فياريال.

وفي نفس الجولة يستقبل جيرونا نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "مونتيليفي".

مباراة ريال مدريد وجيرونا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف غريمه برشلونة الي تقدم للصدارة بـ34 نقطة، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى الفوز 3-1، على حساب ديبورتيفو ألافيس، أمس السبت

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

موقف ريال مدريد في الدوري

وتراجع نادي ريال مدريد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث تصدر برشلونة بعد فوزه مساء السبت أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف.

ويملك برشلونة 34 نقطة في الصدارة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 32 نقطة، أما جيرونا يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الليجا بـ11 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.