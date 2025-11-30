الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وست هام 1-0 بعد مرور 80 دقيقة

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق ليفربول على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 1-0، بعد مرور 80 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على أرضية “ملعب لندن الأولمبي”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

سجل إيزاك الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره وست هام يونايتد بالدقيقة 60 من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتيه - كيرتس
خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - جرافنبرخ
خط الهجوم:  فيرتز - إيزاك - كودي جاكبو

ويحل النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حيث لم يعتمد عليه أرني سلوت في التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام.

ليفربول ووست هام 
ليفربول ووست هام 

ليفربول ووست هام 

ليفربول ووست هام 
ليفربول ووست هام 

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام 

 

ويحمل صلاح علامة فارقة في سجل مواجهات ليفربول أمام وست هام، إذ يُعد الهدّاف التاريخي لهذه المواجهة برصيد 13 هدفًا في 18 مباراة بجميع البطولات، وهو ما يعزز آمال جماهير الريدز في أن تكون مواجهة الغد انطلاقة جديدة للفرعون المصري.

مباراة وست هام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية، والتي كان آخرها السقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، بخلاف الخسائر المتتالية في البريميرليج التي أعادت الفريق إلى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

ويأمل الريدز في تحقيق الفوز لمواصلة صراعه على المراكز المتقدمة بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ويعود آخر فوز للريدز في البريميرليج إلى 1 نوفمبر الماضي، حين تغلب على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ومع غياب الانتصارات في المباريات الماضية، تراجع الفريق إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يسعى وست هام للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للفوز، من أجل التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويدخل وست هام يونايتد مواجهة نادي ليفربول بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع بورنموث 2-2، وفاز على بيرنلي 3-2، و3-1 على نيوكاسل يونايتد، لكنه خسر أمام ليدز يونايتد 2-1، وبرينتفورد 0-2، وأيضًا أمام أرسنال 2-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول وست هام ليفربول ووست هام الدوري الانجليزي مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

إيزاك يسجل هدف ليفربول الأول في شباك وست هام

طريق الأهلي، فاركو يفوز على تليفونات بني سويف ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يتعادل سلبيا مع وست هام في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام وست هام بعد 30 دقيقة

بعد مرور 15 دقيقة، تعادل سلبي بين ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

أخطأ في حق نفسه وزملائه، مدير الكرة بالزمالك يشن هجوما حادا على نجم الفريق

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة كايزر تشيفز

الترجي يخطف تعادلا مثيرا من بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

كأس مصر، تعادل فاركو وتليفونات بني سويف سلبيا في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يتقدم على سانت إيلوا لوبوبو بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

المزيد
الجريدة الرسمية