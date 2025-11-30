الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وست هام 1-0 بعد مرور 80 دقيقة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق ليفربول على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 1-0، بعد مرور 80 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على أرضية “ملعب لندن الأولمبي”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

سجل إيزاك الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره وست هام يونايتد بالدقيقة 60 من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتيه - كيرتس

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - جرافنبرخ

خط الهجوم: فيرتز - إيزاك - كودي جاكبو

ويحل النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حيث لم يعتمد عليه أرني سلوت في التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام.

ليفربول ووست هام

ليفربول ووست هام

ليفربول ووست هام

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام

ويحمل صلاح علامة فارقة في سجل مواجهات ليفربول أمام وست هام، إذ يُعد الهدّاف التاريخي لهذه المواجهة برصيد 13 هدفًا في 18 مباراة بجميع البطولات، وهو ما يعزز آمال جماهير الريدز في أن تكون مواجهة الغد انطلاقة جديدة للفرعون المصري.

مباراة وست هام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية، والتي كان آخرها السقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، بخلاف الخسائر المتتالية في البريميرليج التي أعادت الفريق إلى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

ويأمل الريدز في تحقيق الفوز لمواصلة صراعه على المراكز المتقدمة بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ويعود آخر فوز للريدز في البريميرليج إلى 1 نوفمبر الماضي، حين تغلب على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ومع غياب الانتصارات في المباريات الماضية، تراجع الفريق إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يسعى وست هام للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للفوز، من أجل التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويدخل وست هام يونايتد مواجهة نادي ليفربول بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع بورنموث 2-2، وفاز على بيرنلي 3-2، و3-1 على نيوكاسل يونايتد، لكنه خسر أمام ليدز يونايتد 2-1، وبرينتفورد 0-2، وأيضًا أمام أرسنال 2-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.