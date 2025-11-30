الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق أرسنال مع نظيره تشيلسي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما في ديربي لندن، مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 37 أشهر الحكم أنتوني تايلور، بطاقة حمراء مباشرة في وجه كايسيدو بعد تدخل القوي على قدم لاعب ارسنال.

وفي الدقيقة 47 سجل تشيلسي الهدف الاول عن طريق تريفوه تشالوباه من رأسية مميزة.

وأدرك ارسنال التعادل في الدقيقة 59 عن طريق مايكل ميرينو.

على الرغم من النقص العددي... تشلسي يتقدم على أرسنال برأسية تريفوه تشالوباه#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/e4ij8nMPZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2025

تشكيل تشيلسي ضد أرسنال

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في الدفاع: جوستو، فوفانا، تشالوباه، كوكوريا

في الوسط: جيمس، كايسيدو، إنزو فيرنانديز

في الهجوم: نيتو، بيدرو، إستيفاو

تشكيل أرسنال ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: تيمبر، موسكيرا، هينكابي، كالافيوري

في الوسط: زوبيميندي، رايس، إيزي

في الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وكان نادي تشيلسي فاز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أمام نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء بالمواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور.

كما فاز فريق أرسنال على ملعبه بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل نادي آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز الثالث.

وحافظ أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على سجله خاليًا من الهزائم في مبارياته الـ17 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققًا 14 انتصارًا خلال تلك السلسلة.

