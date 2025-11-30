الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

تشيلسي وارسنال
تشيلسي وارسنال
الدوري الإنجليزي، تعادل فريق أرسنال مع  نظيره تشيلسي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما في ديربي لندن، مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي 

وفي الدقيقة 37 أشهر الحكم أنتوني تايلور، بطاقة حمراء مباشرة في وجه كايسيدو بعد تدخل القوي على قدم لاعب ارسنال.

وفي الدقيقة 47 سجل تشيلسي الهدف الاول عن طريق تريفوه تشالوباه من رأسية مميزة.

وأدرك ارسنال التعادل في الدقيقة 59 عن طريق مايكل ميرينو.

تشكيل تشيلسي ضد أرسنال

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في الدفاع: جوستو، فوفانا، تشالوباه، كوكوريا

في الوسط: جيمس، كايسيدو، إنزو فيرنانديز

في الهجوم: نيتو، بيدرو، إستيفاو

تشكيل أرسنال ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: تيمبر، موسكيرا، هينكابي، كالافيوري

في الوسط: زوبيميندي، رايس، إيزي

في الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

 مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وكان نادي تشيلسي  فاز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أمام نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء بالمواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور.

كما فاز فريق أرسنال على ملعبه بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وست هام 1-0 بعد مرور 80 دقيقة

ترتيب ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل نادي آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز الثالث.

وحافظ  أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على سجله خاليًا من الهزائم في مبارياته الـ17 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققًا 14 انتصارًا خلال تلك السلسلة.

أرسنال تشيلسي الدوري الانجليزي

