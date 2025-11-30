تشيلسي بـ 10 لاعبين يتعادل سلبيا أمام آرسنال في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق أرسنال مع نظيره تشيلسي، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ديربي لندن، مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 38 أشهر الحكم أنتوني تايلور، بطاقة حمراء مباشرة في وجه كايسيدو بعد تدخل القوي على قدم لاعب ارسنال.

تشكيل تشيلسي ضد أرسنال

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في الدفاع: جوستو، فوفانا، تشالوباه، كوكوريا

في الوسط: جيمس، كايسيدو، إنزو فيرنانديز

في الهجوم: نيتو، بيدرو، إستيفاو

تشكيل أرسنال ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: تيمبر، موسكيرا، هينكابي، كالافيوري

في الوسط: زوبيميندي، رايس، إيزي

في الهجوم: ساكا، ميرينو، مارتينيلي

مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وكان نادي تشيلسي فاز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أمام نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء بالمواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور.

كما فاز فريق أرسنال على ملعبه بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويدخل نادي آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام تشيلسي، علي أرضية ملعب ستامفورد بريدج، معقل الفريق الأزرق، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز أمام بايرن ميونخ 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على سجله خاليًا من الهزائم في مبارياته الـ16 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققًا 14 انتصارًا خلال تلك السلسلة.

وعلي جانب آخر يخوض الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، موسمه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودخل البلوز ديربي لندن أمام أرسنال بمعنويات كبيرة بعد الفوز الأخير في دوري الأبطال بنتيجة 3-صفر على ضيفه برشلونة الإسباني، الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

