الأحد 30 نوفمبر 2025
اقتصاد

89 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات شهر نوفمبر

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال شهر نوفمبر 2025  نسبة 89 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7 % و العرب على 5.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5.141,1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 652 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 %و سجل العرب 5.3 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.577 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 7.400,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية شهر نوفمبر   

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.881 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 40753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 50494 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 18413 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12291 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16399 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.850 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 40039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 49449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 18104 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12244 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 16223 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4211 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بختام  تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.827 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 48864 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17863 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12162 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16103 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

كما تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12212 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16200 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

الجريدة الرسمية