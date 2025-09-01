أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.. الحكومة تمول برامج متنوعة لمساندة المزارعين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض مقابل استقرار الأحمر والبلدي.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 132 جنيها و134 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 135 إلى 138 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 137 إلى 140 جنيها.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 139 إلى 144 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيها إلى 127 جنيها.



ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب من جديد خلال حركة تعاملات مساء اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، بنحو 10 جنيهات وذلك على صعيد جميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4050 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37800 جنيها.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.



"بريكس" تجتمع افتراضيا لمناقشة رسوم ترامب الجمركية

يعقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اجتماعا افتراضيا لقادة مجموعة "بريكس" يوم الاثنين المقبل، لمناقشة سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، بحسب وكالة بلومبرج.

يرغب الرئيس البرازيلي في مناقشة الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى حشد تأييد قادة دول الأسواق الناشئة الكبرى لدعم التعددية، وفقا لمسؤولين حكوميين برازيليين.

المسؤولون جميعهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إذ لم تعلن تفاصيل المكالمة رسميا بعد.

الحرب التجارية بين أمريكا والبرازيل

دفع ترامب البرازيل إلى خضم حربه التجارية العالمية في يوليو، مهددًا بفرض رسوم جمركية أعلى ما لم توقف المحكمة العليا في البلاد فورًا المحاكمة التي يواجه فيها الرئيس السابق جايير بولسونارو اتهامات بمحاولة انقلاب.

ويخضع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية الآن لرسوم جمركية بنسبة 50%، على الرغم من إعفاء الولايات المتحدة مئات السلع، مثل الطائرات وعصير البرتقال.

ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مختلفة على دول "بريكس" المختلفة، مما يُصعّب عليها الاتفاق على بيان مشترك، وفقًا للمسؤولين البرازيليين، وأضافوا أن لولا لا يريد أن يتحول الاجتماع إلى قمة معادية للولايات المتحدة.

يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع بدء محاكمة بولسونارو في المحكمة العليا يوم الثلاثاء، وتتوقع الحكومة أن يكثف ترامب هجماته على البرازيل.

وألغت الولايات المتحدة بالفعل تأشيرات قضاة المحكمة العليا، وفرضت عقوبات على القاضي الذي يقود الإجراءات ضد الرئيس اليميني السابق.

تأتي قمة "بريكس" في أعقاب اجتماع حاسم بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تيانجين خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمودي في تيانجين اليوم الاثنين، وسيُجري محادثات مع شي غدا الثلاثاء في بكين.

اعتبر البعض في دول بريكس تقارب مودي مع ترمب عقبةً أمام اتخاذ موقف أقوى ضد الرسوم الجمركية في قمة القادة في يوليو، لكن تداعيات خلاف مودي وترامب تمهد الطريق الآن لما قد يكون حلا أكثر جوهرية من دول "بريكس".

البنك المركزي يتيح للبنوك إنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية



أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المصرفية.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية فضلًا عن رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك. حيث تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.

و حددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد وهي الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة وتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025



أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.



البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.467 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 35158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 43365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15802 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3849 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 14371 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.



خطة لمضاعفة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار



عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعا مع شاجلار جوكسو المستشار التجاري لسفارة تركيا بمصر.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين خاصة مع ارتفاع حجم التبادل التجاري لما يقرب من 8 مليارات دولار أمريكي.

وشدد الشريف على ضرورة وضع خطة تنفيذية للوصول بحجم التجارة بين الدولتين إلى 15 مليار دولار أمريكي، خاصة وأن الأرقام الحالية لا ترتقي للعلاقات الثنائية المتميزة وللقدرات التصديرية للشركات المصرية والتركية.

وتأتي هذه التطلعات الطموحة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية للدولتين من أهمية تحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي سيصب في مصلحة الجانبين.

وأشار الشريف إلى وجود نحو 1300 شركة تركية مستثمرة في مصر بقيمة استثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وأهمية العمل المشترك على زيادة الاستثمارات التركية في مجالات ذات أولوية للحكومة المصرية مثل صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بنقل التكنولوجيا.

كما تم مناقشة أهمية دور مجلس الأعمال المصري التركي المشترك من خلال الزيارات المتبادلة التي يتم تنظيمها للشركات الأعضاء به ولما في ذلك من دور في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية وتعريف مجتمعي الأعمال بالفرص المتاحة بالسوقين التركية والمصرية وأهمية العمل على استمرار فعاليته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع الإشارة للدعوة التي تم توجيها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في منتدي تركيا – إفريقيا 2025، المقرر عقده خلال شهر أكتوبر 2025 في تركيا فضلا عن دعوته للمشاركة في اجتماع وزراء التجارة لمنظمة التعاون الإسلامي " كومسيك"، المقرر عقدها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2025 في مدينة استنبول التركية.





وزير المالية: الحكومة تمول برامج متنوعة لمساندة المزارعين

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي فى اجتماع مهم لمجموعة العشرين بالقاهرة.

وأكد كجوك، أن مصر عملت على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة، موضحًا أن الحكومة تمول برامج متنوعة لمساندة المزارعين؛ لتشجيعهم على التوسع وزيادة تنافسية القطاع الزراعي.

وقال إن «الدعم الغذائي» محور مهم فى استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر، لافتًا إلى أن مصر تدعم السلع التموينية بنحو ١٦٥ مليار جنيه بما يفيد أكثر من ٦٠ مليون مواطن.

وأضاف الوزير، أننا توسعنا فى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى ٥ ملايين أسرة ويتضمن ربط المساندة بمخرجات خاصة بالتعليم والصحة.

وأوضح كجوك، أن الجهود الوطنية تتطلب التكامل مع وجود شراكات إقليمية ودولية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي للجميع، لافتًا إلى أننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى تعبئة الموارد لتمويل الاستثمار الزراعي الأكثر استدامة والتعامل مع تحديات المناخ.

وقال إننا نعمل على توفير مساندة ومساحة أكبر لشركائنا من القطاع الخاص للمساهمة القوية فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى مساندة التحالف العالمى لمكافحة الجوع والفقر فى إطار مجموعة العشرين وتنشيط الشراكات التنموية العالمية.

كما قال إننا ملتزمون بالشراكة القوية في بناء نظم غذائية عادلة ومتماسكة ومرنة في مواجهة تغيرات المناخ، ونعمل معًا من أجل مستقبل غذائي أكثر عدالة واستدامة واستجابة للبلدان النامية والأفريقية، موضحًا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يؤدى إلى إنهاك المالية العامة وعرقلة النمو والتنمية بالدول النامية والأفريقية.

