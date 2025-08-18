أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بتعاملات اليوم، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق، تراجع جديد فى أسعار الزيت العباد بالأسواق، وانخفاض جديد للدولار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 427.7 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 396 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 418 جنيها في الأسواق، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 393.5 جنيه، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 352.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 409 جنيهات في الأسواق، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.



ضربة مسائية من الجنيه للدولار

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 7 قروش بختام تعاملات اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.28 جنيها للشراء.

-48.43 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.30 جنيها للشراء.

-48.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.30 جنيها للشراء.

-48.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.30 جنيها للشراء.

-48.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.30 جنيها للشراء.

-48.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.30 جنيها للشراء.

-48.40 جنيها للبيع.

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.



أسعار ومواصفات سيارات سكودا كاروك 2025 خلال أغسطس

سيارات سكودا، طرحت سيارات تطرح سكودا كاروك موديل 2025 في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري، بسعر يصل نحو 2 مليون و250 ألف جنيه، مما يجعلها غير ملائمة للطبقة المتوسطة.

وحصلت سيارات سكودا على محرك 4 سلندرات الأسطوانات بسعة 1.4 لتر (1,395 سم³)، بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات (AQ300) ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً متوازنًا يجمع بين القوة والانسيابية.



وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، بوزن إجمالي يبلغ 1,860 كجم وخزان وقود بسعة 50 لترًا.



مواصفات سيارات سكودا كاروك موديل 2025



- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب

-وسائد جانبية أمامية مع خاصية تعطيل الوسادة الهوائية للراكب.



- نظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية

-ونظام تثبيت السرعة (CCS)

-نظام تنبيه السائق عند الإرهاق، ومحدد للسرعة للمساعدة على الحفاظ على قيادة آمنة ومستقرة في مختلف ظروف الطريق.

-توفر تجربة قيادة متطورة ومنها شاشة عدادات رقمية (Virtual Cockpit)

-ونظام تكييف هواء ثنائي المناطق بوحدة تحكم للمقاعد الخلفية، وشاشة لمس قياس 9.2 بوصة تدعم البلوتوث والأوامر الصوتية، ومنفذ USB Type-C، إلى جانب دعم أنظمة (App-Connect / MirrorLink / SmartLink) للربط مع الهواتف الذكية سواء سلكيًا أو لاسلكيًا.

انخفاض جديد في سعر لتر العباد، أسعار الزيت بالأسواق اليوم

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن الصويا والذرة وعباد الشمس والأولين.

فيما سجل سعر لتر الزيت العباد انخفاضًا تراوح بين جنيه إلى جنيهين؛ بينما تباينت أسعار لتر زيت الذرة، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 50 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 50500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه.





الذهب يعود للارتفاع مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بعدما لامست أدنى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا، ومع انتظار الندوة السنوية لمجلس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3355.84 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 3402.70 دولارا.

وقال تيم ووتر، كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد»: «كان الذهب في مسار هابط في بداية اليوم، لكنه تمكن من عكس اتجاهه بعدما صعد المشترون بالسعر إلى مستوى 3330 دولارا تقريبا».

ومن المقرر أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي في محادثات مع ترامب، وسط تقارير أشارت إلى أن موسكو قد تتخلى عن جيوب صغيرة تسيطر عليها في أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن أجزاء من أراضيها الشرقية، وذلك ضمن مقترحات سلام ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ترامب خلال قمتهما في ألاسكا.

كما يترقب المستثمرون المؤتمر السنوي للفدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يعلن المركزي الأمريكي عن خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، وهو أول خفض هذا العام، مع احتمال إقرار خفض ثانٍ قبل نهاية 2025، في ظل تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.

ويعرف الذهب، وهو أصل لا يدر عائدا، بكونه ملاذا آمنا خلال فترات الضبابية الاقتصادية، ويميل إلى الارتفاع في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.08 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1346.61 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1126.85 دولارًا.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.505 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 43923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16099 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14431 نقطة، بينما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة.

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل



يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة، يوم 24 أغسطس 2025.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

زيادات الأجور والمعاشات

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:

-زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

-رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

-دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.

وأكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.





