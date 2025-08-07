أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الأسماك وانخفاض الفراخ البيضاء.. البورصة تربح 17 مليار جنيه في الختام.. وقف 7 ملايين حساب واتس آب وإضافة ميزات جديدة لمنع النصب والاحتيال

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وزير التجارة الأمريكي: أتوقع حصيلة شهرية 50 مليار دولار من الرسوم الجمركية

مع دخول الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ، اليوم الخميس، توقع وزير التجارة في الولايات المتحدة هوارد لوتنيك أن تصل حصيلة بلاده من عائدات الرسوم الجمركية إلى 50 مليار دولار أو ما يزيد عن ذلك شهريا، وذلك مقارنة بنحو 30 مليارا خلال يوليو.

وقال وزير التجارة الأمريكي، خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، الخميس: "كما يقول الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)، قد يستمر هذا الرقم في الارتفاع، ليصل في النهاية إلى تريليون دولار".

وأضاف الوزير الأمريكي: "هذه أرقام مذهلة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا أحد يرد. الجميع يدرك أهمية البيع للمستهلك الأمريكي. المستهلك الأمريكي هو العامل الأقوى على وجه الأرض بالنسبة للاقتصاد، ودونالد ترامب يستغله لصالح الشعب الأمريكي".

ودخلت التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من العديد من الدول حيز التنفيذ اليوم الخميس، وهو ما زاد متوسط رسوم الاستيراد الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ قرن وسط رسوم مفروضة بنسب تتراوح بين 10 و50%.

وزير قطاع الأعمال يعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشركات القابضة

في إطار الحرص على التواصل البناء والمستمر مع شركاء العمل والإنتاج، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك بحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء النقابات العامة.

شارك في اللقاء كل من: عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وعبد الرحمن عبد الغني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.

التفاهم والتنسيق لتحقيق الصالح العام

ويأتي هذا في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي العمال، إيمانًا بدورهم الحيوي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة داخل الشركات، وتعزيزًا لجسور من التفاهم والتنسيق لتحقيق الصالح العام وتعظيم أداء القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التابعة للوزارة.

خبير تكنولوجيا يكشف السر وراء المحتوى الهابط على تيك توك

أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك البنية التحتية الرقمية الكاملة التي تمكّنها من تنظيم المحتوى الإلكتروني ومواجهة المنصات الرقمية التي لا تلتزم بمعايير المجتمع، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في نظام المكافآت المعتمد داخل بعض المنصات، وعلى رأسها "تيك توك".

نظام المكافآت في تيك توك

وأوضح، أن هذا النظام يُحفز المستخدمين على تقديم أي نوع من المحتوى – بغض النظر عن جودته أو ملاءمته – في سبيل الحصول على دعم مالي، وهو ما يؤدي إلى انتشار محتوى غير لائق يستهدف الربح السريع لا أكثر.

الذهب يرتفع في تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

ارتفعت اسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقا لاخر تحديث لها وذلك بالتزامن مع ارتفاع الاسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5245 جنيهًا “بيع”، 5217 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيهًا “بيع”، 4565 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3934 جنيهًا “بيع”، 3912 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36720 جنيهًا “بيع”، 36520 جنيهًا “شراء".



آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، وهذا اخر سعر للعملة الخضراء بمنتصف حركة تداولات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025.

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.39 جنيه للشراء.

-48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.40 جنيه للشراء.

-48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.50 جنيه للشراء.

-48.60 جنيه للبيع.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك بالمحال التجارية

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك ارتفاعات ملحوظة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، ليتخطى سعر البلطي الـ 100 جنيه، بخلاف ارتفاع أسعار الجمبري واختفاء الأحجام الكبيرة منه.

أسعار الأسماك اليوم في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسماك اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية في السطور الآتية:

بلغ سعر كيلو سمك فيليه أبيض مجمد نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر سلمون مجمد فيليه وزن 360 جرامًا نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه سمك الهامور وزن كيلو نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه سمك الهامور مجمد وزن كيلو نحو 535 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السمك بلطي وسط نحو 105 جنيهات.



شعبة المستوردين: 30% انخفاضا في بعض أسعار السلع لهذا السبب

أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن المنتجات المصرية أصبحت تحظى بطلب متزايد في الأسواق الأوروبية والأمريكية، بفضل جودتها العالية وتنافسيتها في الأسعار، مشيرًا إلى أن الصناعات المحلية باتت تحقق نموًا في التصدير بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% سنويًا.

انخفاض ملحوظ في اسعار السلع

وخلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح عتيبي أن السوق المحلية بدأت تشهد بالفعل انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع، نافيًا أن يكون ذلك ناتجًا فقط عن التدخلات الحكومية، بل نتيجة عوامل سوقية واقعية، أهمها توافر السلع وزيادة المنافسة بين التجار.

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

سيارات شيفروليه، استعرضت شيفروليه، أسعار سيارتها كابتيفا موديل 2025 خلال شهر أغسطس الجاري، بعد تراجع قيمتها بقيمة مالية تصل نحو 350 ألف جنيه، مما يساهم في تنشيط مبيعات السيارات خلال موسم الصيف لعام 2025.

أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيفروليه خلال شهر أغسطس، وإخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة وهي:-

يصل سعر أول فئه LV3 نحو مليون و150 ألف بدلا من مليون و500 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية LV3 (7 Seats) نحو مليون و200 ألف بدلا من مليون و550 ألف جنيه.



الصناعات الغذائية: مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي

أكد الدكتور هاني المنشاوي – رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي، ومع ذلك لا تزال تعتمد على معدات مستوردة في التعبئة والتغليف.

وشدد على ضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع لشراء معدات محلية الصنع، خاصة مع وجود إمكانيات محلية قادرة على تحقيق مكون محلي يصل إلى 70% في بعض المعدات.

الصناعات الغذائية والهندسية تطلقان مبادرة التكامل الصناعي لبحث فرص توطين الصناعة

عقدت غرفة الصناعات الغذائية بالتنسيق مع نظيرتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لقاء موسع بمقر الغرفة، بهدف بحث فرص التعاون الصناعي وتلبية احتياجات مصانع الأغذية من المعدات والآلات وقطع الغيار المصنعة محليًا، بما يساهم في الحد من الاعتماد على الواردات وتوفير بدائل وطنية عالية الجودة.

أكد الدكتور محمد الشافعي – عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية – أهمية هذا التعاون في تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، وتوفير بدائل محلية عالية الجودة

ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي

وأشار إلى أن مصانع القطاع الغذائي تعتمد في كثير من الأحيان على استيراد مكونات بسيطة يمكن تصنيعها داخل مصر، ولكنها قد تتسبب في توقف خطوط الإنتاج لفترات طويلة نتيجة تأخر وصولها.

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75.6 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

ارتفاع سعر بيتكوين 1% مع استعداد ترامب لإدراج العملات المشفرة ضمن خطط التقاعد

قفزت سوق العملات المشفرة، اليوم الخميس، وسط تفاؤل واسع بإمكانية إدراج «بيتكوين» وأصول رقمية أخرى ضمن خطط التقاعد الأمريكية من نوع 401(k).

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي يسمح لصناديق التقاعد من فئة 401(k) بالاستثمار في الأصول البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات الرقمية، بحسب شبكة CNBC عربية.

وسجّل سعر «بيتكوين» ارتفاعا بنسبة 1% ليعود إلى مستوى 116000 دولار لأول مرة منذ 31 يوليو تموز، بينما قفز سعر «إيثر» بأكثر من 4%، ليبلغ أعلى مستوياته في أسبوع.

الضرائب تعلن استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية يوم السبت المقبل

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، فإن المصلحة قررت استمرار العمل يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025 بجميع المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني الكامل للممولين والمكلفين، وتيسير تقديم الطلبات الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالحزمة.

استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية يوم السبت المقبل

وأوضحت أن العمل سيكون مستمرًا يوم السبت بكل من: مركز كبار الممولين ( أول) ، ومركز كبار الممولين (ثان)، مركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار وجه قبلي.

وشددت رئيس المصلحة، على أهمية سرعة تقدم الممولين والمكلفين بالطلبات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل إمكانية تسوية المنازعات، وتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) دون غرامات، ومعالجة بعض الأوضاع السابقة على ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للشركات التابعة

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التخطيطية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026.



وعرض اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة ومشروع الموازنة والتي تم إعدادها في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار التوجه نحو تعظيم دور الشركات العامة في التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 33.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع 4.7 مليار جنيه، ضمن خطة طموحة للارتقاء بالأداء وتعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.



وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم العائد على الأصول والتوسع المدروس في الأسواق الإقليمية من أولويات العمل في المرحلة القادمة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وأوضح أن التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة يمثل عنصر قوة يجب استثماره لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ودعم المشروعات الكبرى، وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية أكثر كفاءة.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بنهاية آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.475 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 35809 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 43853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16093 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3819 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 14222 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.

بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4% تماشيا مع التوقعات

أعلن بنك إنجلترا عن خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% تماشيا مع التوقعات.

وأعلن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي عن توقعاته بخفض تدريجي للفائدة في المستقبل.

وفي سياق متصل، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 1.25%.

وفد تجاري روسي يزور "جمعية رجال أعمال إسكندرية" لتعزيز التبادُل التجاري

استقبل محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، وفدًا تجاريًا روسيًا من مقاطعة ليبيتسك، ضمَّ أناتولي غولتسوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة في ليبيتسك، وفاسيلي، غولتسوف، نائب رئيس الغرفة، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا.

انفتاح مجتمع الأعمال المصري على التصدير

ورحَّب هنو، بالوفد الروسي مؤكدًا انفتاح مجتمع الأعمال المصري على التصدير في عِدة قطاعات، منها الحبوب، الأغذية، المنسوجات، البلاستيك، والكيماويات.

حاجة السوق المصري لاستيراد خامات ومُنتجات وسيطة

أشار إلى حاجة السوق المصري لاستيراد خامات ومُنتجات وسيطة وأخشاب من روسيا.

إيتيدا تطلق منصة امتيازات رقمية ضمن برنامج Start IT



استقبل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) دفعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن الدورة السابعة والأربعين من برنامج Start IT، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر.

دعم رواد الأعمال

ويستهدف البرنامج دعم رواد الأعمال ممن يمتلكون أفكارًا أو نماذج أولية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال مساعدتهم على تحويل هذه الأفكار إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع.

وشهدت الفعالية الإعلان عن انضمام دفعة جديدة تضم 8 شركات تكنولوجية ناشئة، قدّمت كل منها حلولًا ابتكارية تستهدف مجالات متنوعة وتُعالج تحديات حقيقية في السوقين المحلي والإقليمي.

وشملت هذه الشركات Cluster التي طوّرت منصة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد في قطاع الأدوية، وMystery Bag التي تقدم نموذجًا رقميًا مبتكرًا لتقليل إهدار الطعام والمخزون غير المباع، إلى جانب Converse2Note التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الاستشارات الطبية إلى تقارير موثقة.

صادرات الفراولة المجمدة تسجل 442 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٥ والتى جاءت كالتالى:

تصدرت القائمة الفراولة المجمدة بقيمة صادرات ٤٤٢ مليون دولار بنسبة نمو ٧٥٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.

تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة ٢٩٩ مليون دولار بنسبة تراجع ٤٪.

جاءت صادرات زيوت الطعام بقيمة ١٨٤ مليون دولار بنسبة نمو ٢٥٪.

سجلت صادرات السكر بقيمة ١٧١ مليون دولار بنسبة تراجع ١٣٪.

سجلت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة ١٥٦ مليون دولار بنسبة تراجع ٤٠٪.

بلغت صادرات المحضرات من الحبوب ١٥١ مليون دولار بنسبة نمو ٣٠٪.

بلغت صادرات الخضروات المجمدة ١٣٦ مليون دولار بنسبة نمو ١٪.

صادرات الصناعات الغذائية تسجل 3.3 مليارات دولار بالنصف الأول من 2025

كشف تقرير صادر المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ بلغت نحو 3 مليارات و٣٦٥ مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها ٦٪ مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، والتي بلغت ٣١٧٤ مليون دولار، أي بزيادة في القيمة بلغت ١٨٢ مليون دولار. ويُعد هذا الرقم أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥

وقد جاءت الدول العربية في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بقيمة ١٥٧٧ مليون دولار، تمثل ٤٧٪ من إجمالي الصادرات، مع تسجيل تراجع في القيمة بنسبة ٤٪. تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة ٧١٥ مليون دولار بنسبة نمو ٢٪، ما يمثل ٢١٪ من إجمالي الصادرات. وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بقيمة ٢٤٩ مليون دولار بنسبة نمو ٩٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت قيمة صادرات بلغت ٢٣٠ مليون دولار بنسبة نمو ٤٧٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. بينما سجلت باقي المجموعات الدولية صادرات بقيمة ٥٨٥ مليون دولار بنسبة نمو ٢٩٪، وتمثل ١٨٪ من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في نفس الفترة.



وقف 7 ملايين حساب واتس آب وإضافة ميزات جديدة لمنع النصب والاحتيال

استمرارا لمحاولات منع النصب والاحتيال والممارسات الخاطئة من قبل بعض المستخدمين للتطبيقات الالكترونية المختلفة فقد أعلنت مجموعة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وانستجرام او واتس اب عن وقف ملايين الحسابات.

وكشفت منصة "واتساب" أنها رصدت وحظرت خلال العام الجاري ما يقرب من 7 ملايين حساب مصممة للاحتيال على مستخدميها، وستستحدث أدوات حماية منها.

كما أعلن التطبيق الشهير عن ميزة جديدة إضافية لتنبيه المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعة "واتساب" تضم أشخاصًا لا يعرفونهم وقد تكون تاليًا احتيالية.

وأوضحت أن في استطاعة المستخدم المعني "مغادرة المجموعة من دون حتى الاطلاع على المحادثة".

