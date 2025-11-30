صحة بني سويف تراجع الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن ومكافحة العدوى

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، استمرار جهودها المكثفة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الوحدات والمنشآت الصحية، في إطار حرصها على ترسيخ قيم الشفافية والكفاءة والانضباط الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق رضا المنتفعين ويضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

صحة بني سويف تكثف جولات الحوكمة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبإشراف الدكتورة عزة يحيى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث واصلت إدارة الحوكمة تنفيذ خطتها الميدانية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق سياسات الحوكمة داخل المنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الأداء الفعلي وإجراءات التشغيل المتبعة.

ونفذت مديرية الصحة ببني سويف، عددًا من الجولات الميدانية على مجموعة من الوحدات الصحية بعدة إدارات، شملت وحدة العلامة الصحية ووحدة نعيم الصحية التابعتين لإدارة بني سويف الصحية، إضافة إلى وحدة جزيرة أبو صالح ووحدة علي حمودة التابعتين لإدارة ناصر الصحية، فضلًا عن الوحدة الصحية ووحدة الغسيل الكلوي بالميمون التابعتين لإدارة الواسطى الصحية.

إجراءات التشغيل الآمن ومكافحة العدوى

وضم فريق المرور المكلف بالمتابعة كلًا من: الدكتور أحمد هشام، وهدى طه، والأستاذة شيماء عبدالعال، ومجدي نظير، حيث قام الفريق بالمرور على الوحدات المستهدفة ومتابعة انتظام سير العمل، ومدى الالتزام بالسياسات العامة المنظمة للعمل الصحي، والتأكد من تطبيق اشتراطات التشغيل الآمن داخل الأقسام المختلفة.

وأكدت صحة بني سويف، أن الجولات شملت مراجعة السجلات الطبية والإدارية، وتقييم إجراءات مكافحة العدوى، وسياسات التعقيم والنظافة، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، إلى جانب متابعة تفعيل المبادرات الرئاسية ومبادرات الرعاية الصحية الأساسية، والتأكد من التزام الفرق الطبية بتنفيذها وفقًا للضوابط المقررة.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة مديرية الصحة ببني سويف، لتعزيز ثقافة الحوكمة والرقابة الداخلية داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء، وضمان استدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

