بسبب بقعة زيت، خفض ضغوط المياه وإيقاف مآخذ محطتين بنيل ببني سويف

محافظة بني سويف،
محافظة بني سويف، فيتو
أعلنت محافظة بني سويف، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بتشغيل محطات مياه الشرب، وذلك عقب ملاحظة ظهور بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي، الأمر الذي استدعى خفض ضغوط المياه بمدينة ومركز بني سويف وإيقاف مآخذ محطتين كإجراء وقائي للحفاظ على سلامة وجودة المياه المقدمة للمواطنين.

 

ظهور بقعة زيت بنهر النيل ببني سويف

 

وأوضحت محافظة بني سويف، في بيان لها، نقلًا عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن خدمات مياه الشرب قد تتأثر ببعض المناطق داخل مدينة ومركز بني سويف نتيجة تلك الإجراءات الاحترازية، التي تم تطبيقها فور رصد بقعة الزيت بالمجرى المائي.

 

وأكدت المهندسة دينا عمر، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببني سويف، أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على جودة مياه الشرب، والتعامل معها بمنتهى الجدية وفقًا للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن الشركة قامت برصد بقعة الزيت التي ظهرت على جانب من مجرى نهر النيل، وتتحرك في الاتجاه الغربي، وعلى الفور تم البدء في تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

 

إيقاف مآخذ محطتين مياه شرب ببني سويف

 

وأضاف بيان محافظة بني سويف، أن بناءً على ذلك، تم الإيقاف التام لمآخذ محطتي مياه الشرب (الأمريكي وأبو سليم) بمدينة ومركز بني سويف، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالة المياه من خلال فرق المعامل المركزية التابعة للشركة على مدار الساعة لضمان عدم تأثير البقعة على منظومة التشغيل.

 

وأشارت محافظة بني سويف، إلى أنه تم تخفيض ضغوط المياه في مناطق الخدمة المختلفة بمدينة ومركز بني سويف، وذلك للحفاظ على مناسيب الخزانات داخل المحطات، لحين زوال تأثير البقعة وعودة المحطات للعمل بشكل طبيعي وآمن.

 

شركة مياه بني سويف تناشد المواطنين بالترشيد

 

وفي السياق ذاته، أكدت شركة مياه بني سويف، أن فرق المعامل مستمرة في متابعة حركة بقعة الزيت ورصد أي تأثير محتمل لها في مركزي ناصر والواسطى، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات، وناشدت المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة الطارئة، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة مياه الشرب، وأنه سيتم الإعلان فور انتهاء الحالة وعودة التشغيل إلى وضعه الطبيعي.

 

