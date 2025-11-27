غلق وتشميع 4 معامل تحاليل ومركزين للجلدية في حملة مكبرة ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية المخالفة بمركز بني سويف، وذلك في إطار استمرار الحملات التفتيشية المكثفة التي تستهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، حيث تم غلق 4 معامل تحاليل تُدار بدون ترخيص، وضبط مركزين للجلدية والبشرة يعملان بصورة غير قانونية ويديرهما أشخاص غير مؤهلين.

غلق وتشميع 6 منشآت طبية ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة رقابية شاملة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشددًا على أن تلك الحملات لا تقتصر على المدن فقط بل تمتد إلى القرى والعزب، مع إعداد تقارير دورية بنتائج الحملات لتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم من إجراءات، باعتبار أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى تمس حياة وصحة المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والذي تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، ضمن خطة مديرية الصحة التي تُنفذ تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع محافظة بني سويف، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف برئاسة أحمد دهشان.

غلق 4 معامل لإدارتها بدون ترخيص

وأسفرت الحملة عن غلق 4 معامل لإدارتها بدون ترخيص، وضبط مركزين للجلدية والبشرة غير مرخصين، حيث تبين إجراء جلسات للبشرة باستخدام منتجات مجهولة المصدر، وضبط أمبولات ومنتجات طبية منتهية الصلاحية، كما كشفت أعمال التفتيش أن القائمين على إدارة تلك المراكز حاصلون على مؤهلات متوسطة ولا يحملون التراخيص أو المؤهلات الطبية اللازمة، وعلى الفور تم التشميع الإداري وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة طبقًا للقانون.

وشارك في تنفيذ الحملة عدد من مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، إلى جانب ممثل عن فرع جهاز حماية المستهلك، فيما شددت المحافظة على استمرار الحملات التفتيشية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

