تحرير 487 محضرًا تموينيًا وضبط سلع مخالفة في حملات مكثفة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 487 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وضبط كميات من السلع المخالفة، خلال حملات رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية لحماية حقوق وصحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية أو تداول منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر.

حملات تموينية مكبرة ومكثفة ببني سويف

جاء ذلك خلال استعراض محافظ بني سويف، للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر الجاري، والذي تم بالتنسيق مع مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق، والحد من صور الغش التجاري، والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة.

وتضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين ببني سويف، الإشارة إلى تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال العامة، ومحلات بيع اللحوم والأسماك، لمتابعة الحالة التموينية للسلع المعروضة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدد الصلاحية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، مع التأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، وحمل المتعاملين مع الأغذية شهادات صحية سارية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تحرير 370 محضرًا تموينيًا ببني سويف

وأسفرت الحملات على المخابز البلدية بدائرة محافظة بني سويف عن تحرير 370 محضرًا تموينيًا، شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم النظافة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود ميزان معتمد، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، إضافة إلى محاضر توقف كلي عن النشاط، كما تم ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم جرى التصرف فيها بالمخالفة أو تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، والتحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر للنيابة العامة.

وفيما يخص البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، تم تحرير 18 محضرًا لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم تسليم بون صرف المقررات التموينية، وغلق بعض المنافذ خلال ساعات العمل الرسمية، مع بدء صرف 25% من مقررات شهر ديسمبر 2025 تمهيدًا لصرفها للمواطنين.

دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كما أسفرت الحملات على الأسواق والمحلات العامة بـ محافظة بني سويف، عن تحرير 86 محضرًا، وضبط أدوية بشرية مجهولة المصدر، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط معمل ألبان يعمل بدون ترخيص، وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وفي قطاع المواد البترولية، جرى تحرير 13 محضرًا لتجميع أسطوانات بوتاجاز بغرض البيع بالسوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار، واستخدام أسطوانات منزلية في غير الأغراض المخصصة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

