وكيل صحة بني سويف: إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي بـ 2 مليار جنيه

18 حجم الخط

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، عن إسناد عملية إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي، بتكلفة تصل لـ2 مليار جنيه، في غضون مدة زمنية لا تزيد عن عامين وفقًا للبرنامج الزمني للعملية.

لقاء صحفي لوكيل وزارة الصحة ببني سويف

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي، الذي عقده وكيل الوزارة بـ مديرية الصحة ببني سويف، مع مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبحضور الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، وسعيد رمضان، مدير إدارة الإعلام بمحافظة بني سويف، ونارمين محمود، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، وأحمد كمال مدير مكتب وكيل الوزارة،

وتناول اللقاء مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومدى توافر الأطباء بالوحدات الصحية، وآليات تطوير منظومة الطوارئ، وموقف المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام كشريك رئيسي في دعم جهود التوعية الصحية ونقل الحقائق للمواطنين.

جانب من اللقاء صحفي لوكيل وزارة الصحة ببني سويف

وأشاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بالدعم المتواصل الذي يقدمه محافظ بني سويف للقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكيل الصحة: تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام

وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الصحفيين الذين طرحوا عددًا من الأسئلة المتعلقة بنقص الأطباء ببعض الوحدات الصحية، ومستوى الخدمات بالمستشفيات المركزية، والتحديات التي تواجه منظومة الطوارئ، وسبل تسريع تنفيذ المشروعات الطبية، وتشغيل الأجهزة غير المستغلة، إضافة إلى آليات تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام، حيث أكد وكيل الوزارة أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دمجها ضمن خطط التطوير الجارية بما يحقق تحسينًا ملموسًا في الخدمات الصحية.

واستعرض وكيل صحة بني سويف، أبرز الجهود النوعية التي يشهدها القطاع الصحي بالمحافظة، والتي تضمنت افتتاح معمل بكتريولوجي بمستشفى الصدر، وتفعيل عيادات جراحة الأورام والأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتحديد مواقع وحدات ومراكز العلاج الطبيعي، وافتتاح قسم للعلاج الطبيعي بوحدة ميانة، إلى جانب تفعيل خدمات تحليل الهرمونات وإنزيمات القلب بمستشفى الصدر.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تركيب تانك أكسجين بسعة 5000 لتر بمستشفى الوفاء التخصصي، وتوريد حوض تعقيم أسهم في إعادة تشغيل غرفتي عمليات بمستشفى الرمد، ورفع كفاءة 38 سرير عناية مركزة بمستشفى الصدر ليصل إجمالي الأسرة إلى 65، فضلًا عن تجهيز أقسام للعلاج الطبيعي بعدد من الوحدات الصحية، وتطوير 8 وحدات بالتعاون مع منظمة اليونيسف وشركة مياه الشرب.

جانب من اللقاء صحفي لوكيل وزارة الصحة ببني سويف

وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، تم استلام عدد من الوحدات الطبية الجديدة منها مركز البرانقة، ومركز ببا، ووحدة كوم أبو خلاد، مع تركيب أجهزة الأشعة والأسنان بها، وتحديث خدمات الأمومة والطفولة من خلال توفير الفيتامينات والألبان المدعمة للأطفال والأمهات، إلى جانب تشغيل المستشفيات المؤجرة، وفي مقدمتها مستشفى ببا المركزي، بعد تجديد العقود وسداد المستحقات بالتنسيق مع الجمعية المالكة وتحت إشراف المحافظة.

انشاء أول مستشفى للعلاج الطبيعي ببني سويف

كما استعرض وكيل وزارة الصحة، جهود إدارات الطب الوقائي والعلاجي والحرج، والتي شملت خفض معدلات انتظار الحضانات والرعايات المركزة، وتفعيل تحاليل سيولة الدم، وتطبيق خطط آمنة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة، وتوفير أجهزة طبية حديثة للمستشفيات، وتنفيذ 66 يومًا علميًا لرفع كفاءة الكوادر الطبية، فضلًا عن إجراء 90 عملية جراحية للعيون بمستشفيات الرمد والفشن، واتخاذ خطوات جادة لإنشاء أول مستشفى تخصصي للعلاج الطبيعي بشرق النيل، مع تفعيل عيادات التغذية والتأهيل بعدد من الوحدات الصحية، ودعم مستشفى الواسطى المركزي بأجهزة تحفيز ليمفاوي ولمفاتيك.

جانب من اللقاء صحفي لوكيل وزارة الصحة ببني سويف

وأوضح وكيل صحة بني سويف، الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية، حيث ساهمت في نقل تانك أكسجين لمستشفى الوفاء التخصصي بقرية بدهل ـ المؤجرة كبديل لمستشفى سمسطا المركزي لحين الانتهاء من أعمال التطوير ـ وتوريد حوض تعقيم لمستشفى الرمد ما ساعد في إعادة تشغيل غرفتي العمليات، إلى جانب البدء في رفع كفاءة شبكات الغازات والمرافق استعدادًا لتشغيل 38 سرير عناية مركزة بمستشفى الصدر بتمويل من شركة أسمنت تيتان، وتجهيز قسم للعلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس، وتوفير جهاز موجات فوق صوتية لوحدة البرانقة، وتجهيز وحدة معالجة المياه بمستشفى الصدر عن طريق مؤسسة مصر الخير.

رفع كفاءة 22 وحدة صحية بمركز إهناسيا

كما أشار وكيل صحة بني سويف، إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لرفع كفاءة 22 وحدة صحية بمركز إهناسيا بتكلفة 110 ملايين جنيه، وبروتوكول آخر مع أحد رجال الأعمال لتعلية دور إضافي وتركيب مصعد بمستشفى الحميات، فضلًا عن الاستلام الابتدائي لعدد من المراكز والوحدات الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» ومنها مراكز البرانقة وكوم أبو خلاد وبني عدي، مع تركيب أجهزة الأشعة والأسنان وتأهيل غرف الأشعة.

وتطرق وكيل وزارة الصحة، إلى جهود إدارة الأمومة والطفولة، والتي شملت تفعيل ميكنة تقصي وفيات الأمهات، وتوفير مستلزمات الأمومة والطفولة من فيتامينات وألبان مدعمة، كما استعرض موقف المستشفيات الجاري تطويرها، وعلى رأسها مستشفى ببا المركزي، وأعمال رفع كفاءة مستشفى ناصر العام، مع إدراج مستشفى الواسطى المركزي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل.

إحلال وتجديد مستشفى سمسطا بـ2 مليار جنيه

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الوضع الوبائي بـ محافظة بني سويف مستقر وآمن تمامًا، مشيرًا إلى الانتهاء من إسناد إنشاء مستشفى سمسطا المركزي بتكلفة تقارب ملياري جنيه، مع خطة للانتهاء منه خلال عامين، إلى جانب إنشاء مبنى جديد بمستشفى الفشن المركزي لتقديم خدمات طبية جديدة، وإزالة ثلاثة مبانٍ بمستشفى الواسطى المركزي تمهيدًا لإنشاء مبنى رئيسي متكامل، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 7 آلاف متر لإنشاء مستشفى حميات جديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جانب من اللقاء صحفي لوكيل وزارة الصحة ببني سويف

وأشار إلى استمرار العمل بمستشفى ببا المركزي، والمتوقع الانتهاء منه خلال عام 2026، وهدم مباني حميات وصدر بني سويف لإنشاء مركز طب حصري وإدارة صحية ومكتب صحة جديد، واستكمال تطوير مستشفى بني سويف التخصصي لتوسيع التخصصات الطبية، والانتهاء من أعمال تطوير المستشفيات القروية بمركزي ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

جانب من اللقاء صحفي لوكيل وزارة الصحة ببني سويف

واختتم وكيل صحة بني سويف، تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات صحية حاليًا وعلى مدار السنوات المقبلة سيمكن محافظة بني سويف من التقدم إلى الصفوف الأولى بين محافظات الجمهورية في المجال الطبي خلال خمس سنوات، من خلال العمل المتوازي على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء أول مركز متكامل للعلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة، لتقديم خدمات تأهيل طبي متخصصة، مع إتاحة خدمات الإقامة لأول مرة بالمحافظة، بما يضمن توفير رعاية صحية شاملة ومتطورة لأبناء بني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.