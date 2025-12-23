كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس أمم إفريقيا 2025، تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره بنين بهدف دون رد في الشوط الأول، من اللقاء المقام بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025.

مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين في كأس أمم أفريقيا

أحرز أهدف منتخب الكونغو الديمقراطية ثيو بونجوندا في الدقيقة 16.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد بنين في كأس أمم أفريقيا

فى حراسة المرمي: مباسي نزاو

فى خط الدفاع: وان بيساكا- مبيمبا- تاونزييي- ماسوكو- موتوسامي

فى خط الوسط: بونجوندا- صديقي- كايمبي- مبوكو

فى خط الهجوم: باكامبو

تشكيل منتخب بنين ضد الكونغو الديمقراطية

فى حراسة المرمي: ساتورتين

فى خط الدفاع: موميني- فيردون- روش- وورو

فى خط الوسط: الميدا- إيموران- دوس- دودو- أييغون.

فى خط الهجوم: ألوكو



مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

الكونغو الديمقراطية ضد بنين – الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORTS MAX 1

السنغال ضد بوتسوانا – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

نيجيريا ضد تنزانيا – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

تونس ضد أوغندا – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS MAX 1

